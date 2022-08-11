Фото: ДП ВКО
Кадровые назначения
Назначен новый заместитель начальника департамента полиции ВКО

Приказом министра внутренних дел РК на должность заместителя начальника ДП ВКО назначен полковник полиции Бердимуратов Медет Тасырханович, ранее занимавший должность заместителя начальника ДП Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

Личному составу заместителя начальника департамента полиции представил начальник ДП ВКО полковник полиции Серик Джунисбеков.

Бердимуратов Медет Тасырханович в правоохранительных органах служит с 1999 года. Уроженец Жанакорганского района
Кызылординской области. Окончил Университет Кайнар, в 2022 году окончил магистратуру.

Начинал служебную деятельность в 2002 году следователем следственного отдела УВД Талгарского района ГУВД Алматинской
области.

За годы службы работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником управления расследования и зонального контроля Следственного департамента МВД РК.

В 2019 году был назначен заместителем начальника ДП Акмолинской области.

Представив Медета Тасырхановича, который будет курировать вопросы следственных и криминалистических подразделений,
начальник департамента полиции Серик Джунисбеков поставил ряд задач по работе своему заместителю.

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