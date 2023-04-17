Назначен первый заместитель акима Алматинской области

Распоряжением акима Алматинской области, по согласованию с Администрацией президента Казахстана Нурлан Ергалиулы Абдрахим назначен первым заместителем акима Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакима.

Фото: пресс-служба акима Алматинской области

Нурлан Абдрахим родился в 1980 году.

В 2001 году окончил университет «Кайнар» по специальности «юрист». В 2016 году получил академическую степень магистра социального образования по специальности «политология» при Национальной школе государственной политики Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал в 1999 году старшим юристом ИП Джакубаев Д.М.

В разные годы работал контролером абонентского участка №2 отдела обслуживания физических лиц службы по работе с потребителями ОАО «Астанаэнергосервис»; стажером, ведущим специалистом, главным специалистом, начальником отдела, заместителем начальника управления, заместителем директора департамента законодательства, директором департамента регистрации нормативных правовых актов Министерства юстиции РК; директором департамента подзаконных актов, председателем Комитета по правам интеллектуальной собственности. Работал исполняющим обязанности советника министра юстиции Казахстана.

В 2012-2019 годы занимал должность государственного инспектора отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК, в 2019-2021 годы – государственный инспектор Администрации президента РК.

С мая 2021 года был заместителем заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.