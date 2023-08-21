Алмаз Идырысов стал заместителем акима области Улытау

С июня 2022 года он был вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК.

Фото пресс-службы акимата области Улытау

Пресс-служба акимата области Улытау сообщила о назначении Алмаза Идырысова заместителем акима региона, передает Kazpravda.kz.

Алмаз Серикболович родился в 1983 году в Караганде. Трудовую деятельность начал в 2003 году ведущим специалистом производственно-технического отдела РГП «Казахавтодор» в Астане.

С марта 2006 года занимал различные руководящие должности в Комитете автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С мая 2014 года – заместитель директора Северо-Казахстанского филиала АО «Казавтодор» в Астане.

С января 2016 года занимал различные руководящие должности в Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С июня 2022 года по настоящее время был вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК.



