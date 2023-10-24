Назначен заместитель руководителя аппарата акима Туркестанской области

Садибеков Курасбек Уласбекович родился в 1989 году в г. Астане.

Окончил Казахский национальный университет имени Аль фараби, Манчестерский университет Великобритании (политология, госуправление).

В 2011-2013 гг. - главный специалист Абайского районного акимата города Шымкент.

В 2013-2017 гг. - эксперт, главный эксперт комитета по делам молодежи МОН РК.

В 2017-2019 гг. — помощник депутата Сената РК.

В 2019 по 2022 гг. - третий секретарь Посольства Казахстана в Узбекистане.

С 2022 по 2023 гг. был помощником акима Туркестанской области.

С 24 октября 2023 года по настоящее время — заместитель руководителя аппарата акима Туркестанской области.