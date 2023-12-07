Назначена дата выборов президента России

Совет Федерации Федерального собрания РФ принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС
"Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации постановляет назначить выборы президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", – говорится в документе.
Решение принято единогласно. За него проголосовали 162 сенатора.
Как рассказал ТАСС глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, вступление постановления Совета Федерации в силу фактически даст старт избирательной кампании. Кроме того, сенатор уточнил, что Центризбирком России может принять решение о проведении многодневного голосования не позднее чем в 10-дневный срок со дня публикации решения о назначении выборов. Такое решение пересмотру не подлежит.
Согласно избирательному законодательству, решение о дате выборов принимает Совет Федерации. Верхняя палата парламента назначает дату голосования не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня выборов.