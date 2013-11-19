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Экономика
19 ноября 2013 г. 6:19
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09:43
Сколько иностранцев работает в Казахстане
12:17
Убийство Шерзата Болата расследуется по 5 статьям Уголовного кодекса – МВД
08:13
Ризабек Айтмухан завоевал историческую медаль молодежного чемпионата мира
08:54
Казахстан и Франция совместно исследуют Иле-Балхашский бассейн
09:24
Социологи изучили, какие семьи становятся богаче
08:35
В Атырау горел ТРЦ
10:12
Сразу семь двойняшек появилось на свет в один день в Казахстане
10:03
Какие спортивные соревнования пройдут на этой неделе
11:36
Чиновников наказали за срыв отопительного сезона в Сарани
11:16
Сколько денег на счету спецгосфонда
11:04
Токаев поздравил президента Чехии с Днем Независимости
10:48
Еще четыре нарколаборатории выявили в Казахстане за 3 дня
10:41
Обновлен список незаконных интернет-казино
13:05
Дефицит автогаза на западе страны: что предпринимает Минэнерго
11:47
Многоэтажку и крупный центр культуры построят на возвращенные государству деньги
11:58
Мади Такиев возглавил Казахстанскую федерацию волейбола
12:33
В Китае началось строительство завода по производству летающих автомобилей
13:16
Мелания Трамп произвела фурор, выступив на предвыборном митинге мужа в Нью-Йорке
12:50
На большей части Казахстана ожидаются осадки
12:22
Гвардейцы в Астане поздравили ветерана войск правопорядка с юбилеем
23 октября 2024 г. 1:53
Реконструкция близится к завершению
21 октября 2024 г. 11:47
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
23 октября 2024 г. 19:05
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
23 октября 2024 г. 2:34
Новое футбольное поле открылось в Жезказгане
25 октября 2024 г. 1:00
Чеченка с казахской душой
22 октября 2024 г. 12:34
До 10 млн тенге подъемных выплат получают врачи в области Жетісу
21 октября 2024 г. 10:59
Что изменится при оформлении автостраховки в Казахстане
25 октября 2024 г. 4:00
Этот день изменил судьбу
22 октября 2024 г. 8:37
Возврат активов государству: в двух селах построят соцобъекты на 3 млрд тенге
21 октября 2024 г. 17:00
В столице усилены меры в местах массового пребывания молодежи
21 октября 2024 г. 14:00
В Астане появились новые места для досуга
25 октября 2024 г. 2:30
Какой должна быть новая концепция национальной истории
21 октября 2024 г. 10:02
Постановка авто на учет: работники спецЦОНов участвовали в преступной схеме в Алматы
22 октября 2024 г. 2:30
Афганские компании презентовали свои товары в Алматы
21 октября 2024 г. 9:48
Назван средний размер соцвыплат по утрате трудоспособности в РК
25 октября 2024 г. 0:00
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
23 октября 2024 г. 1:00
Приказано выжить!
21 октября 2024 г. 9:03
200 млн кубометров воды направили в Арал благодаря водосберегающим технологиям
21 октября 2024 г. 10:52
Какие спортивные мероприятия можно посетить на этой неделе
21 октября 2024 г. 17:40
Новый мост в ВКО сможет пропускать до 80 000 автомобилей в сутки
4 октября 2024 г. 1:30
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
4 октября 2024 г. 2:00
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
8 октября 2024 г. 17:46
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
8 октября 2024 г. 13:41
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
5 октября 2024 г. 3:33
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
2 октября 2024 г. 2:30
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
28 сентября 2024 г. 14:30
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
8 октября 2024 г. 7:45
Ждут туристов в Атырау
8 октября 2024 г. 7:00
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
18 октября 2024 г. 2:00
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
8 октября 2024 г. 15:20
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
16 октября 2024 г. 0:00
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
28 сентября 2024 г. 19:00
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
12 октября 2024 г. 4:30
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
11 октября 2024 г. 5:00
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
12 октября 2024 г. 3:30
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
9 октября 2024 г. 0:00
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
28 сентября 2024 г. 6:29
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
28 сентября 2024 г. 16:30
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
16 октября 2024 г. 12:20
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
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Казахстанская правда
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