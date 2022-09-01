Насколько выросла численность населения Казахстана

По состоянию на 1 августа 2022 года численность населения Казахстана с учетом обработанных данных переписи-2021 составила 19 644 067 человек. Такие данные предоставило Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, сообщает Kazpravda.kz.

Согласно обработанным данным, в переписи 2021 года приняло участие 19 186 015 человек. Таким образом, население страны с прошлой переписи 2009 года выросло на 20% или 3,2 млн человек. Этому способствовали естественный прирост населения, а также миграционный приток на территорию Казахстана, отметили в ведомстве.

Согласно итогам переписи, доля горожан продолжила расти и увеличилась до 61,2%, рост по сравнению с данными предыдущей переписи составил 5%. Соответственно наблюдается уменьшение доли сельского населения с 43,9% до 38,8%.

Наибольшее число городских жителей проживают в Карагандинской области – 80% жителей, свыше 1 млн человек. Напротив, регионом, где проживает меньше всего горожан, стала Туркестанская область. Здесь всего 498 тыс. человек или 24,3% жителей области проживают в городской местности.

«Урбанизация является общемировой тенденцией, которая связана с индустриализацией экономики и перетоком рабочей силы в более производительные сферы. Как правило, жители переезжают из сел в города для получения образования, работы по специальности и улучшения благосостояния. За межпереписной период наибольший рост городского населения отмечается в шести регионах страны – Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Кызылординской областях. А население столицы выросло в два раза», – рассказал глава Бюро национальной статистики АСПиР РК Жандос Шаймарданов.

По итогам предыдущей переписи в столице проживало 619 тыс. человек, на момент переписи 2021 года численность населения главного города страны составила 1,23 млн человек.

Женщин в Казахстане, как и прежде, больше чем мужчин. По итогам переписи – на на 536,3 тыс. человек. Если говорить в процентах, доля мужчин составила 48,6% (9 324 840 человек), женщин – 51,4% (9 861 175 человек). Таким образом, на 100 женщин в Казахстане приходится 99 мужчин.

Отметим, перепись проводится один раз в 10 лет и показывает различные социально-экономические параметры населения на определенную дату. Собранные данные являются уникальными, как по полноте представленной информации (миграция, доходы, занятость, брачное состояние, рождаемость, степень владения языками, отношение к религии, ограничение жизнедеятельности), так и по охвату респондентов.

Так, с учетом данных переписи 2021 года численность населения Казахстана после перерасчета текущих данных на 1 августа 2022 года составила 19 644 067 человек, заключили в Бюро национальной статистики.

Краткие итоги переписи отражают статистику по регионам за 2021 год, то есть, до выделения трех областей, уточнили в пресс-службе.