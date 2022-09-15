Названа дата следующего Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане

Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев озвучил дату следующего Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Маулен Ашимбаев сообщил, что на заседании секретариата VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий были рассмотрены сроки проведения следующего - восьмого съезда лидеров мировых и традиционных религий.

«Было предложено провести его в 2025 году в столице Казахстана. Соответствующее предложение включено в Декларацию», - сказал он.