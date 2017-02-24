Общество
Названы адреса частных детсадов с госзаказом в Астане
Управление образования Астаны опубликовало адреса детских садов, в которых размещен государственный заказ, передает Kazpravda.kz.

Напомним, воспользоваться услугой госзаказа могут родители детей, очередь которых в государственные детсады еще не подошла. В рамках госзаказа оплату за пребывание в частном детсаду родители делят с государством. Так, семейный взнос в столичные учреждения дошкольного образования составляет 20 800 тенге в месяц, государства – 23 000 тенге.

58b003339c7671487930163.jpg

58b0035e5f1cd1487930206.jpg

58b0036f6817e1487930223.jpg

58b0037d1439f1487930237.jpg

58b0038c0936f1487930252.jpg

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 августа
Сервис из глубины души
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 июля
Я тебя породил, я тебя и убью
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Кызылординцы обеспокоены обмелением реки Сырдарьи, от которой здесь буквально зависит жизнь
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Газификация шагает по Казахстану
В Усть-Каменогорске наградили гвардейца, проявившего мужество при спасении ребенка
Ярмарка детских товаров пройдет на площадке EXPO в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 августа
Первые заморозки: прогноз погоды на август в Казахстане дали синоптики
Ни один застройщик в Павлодаре не получил разрешения на привлечение средств дольщиков
Аким района погиб в Атырауской области
Неслышащие казахстанские артисты ярко выступили на чемпионате в США
Казахстанский экспорт вырос на 59% в 2022 году
Продам ботинки детские, неношеные…
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Закон Республики Казахстан
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Читайте также

Общество
Сервис из глубины души
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 августа
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Общество
Микрофинансовую организацию "Квику" лишили лицензии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]