Названы адреса частных детсадов с госзаказом в Астане
Управление образования Астаны опубликовало адреса детских садов, в которых размещен государственный заказ, передает Kazpravda.kz.
Напомним, воспользоваться услугой госзаказа могут родители детей, очередь которых в государственные детсады еще не подошла. В рамках госзаказа оплату за пребывание в частном детсаду родители делят с государством. Так, семейный взнос в столичные учреждения дошкольного образования составляет 20 800 тенге в месяц, государства – 23 000 тенге.