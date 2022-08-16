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Экономика
Почему ослаб тенге, объяснили в Нацбанке
Елисеева Екатерина
корреспондент

Причины ослабления тенге назвал заместитель председателя Национального банка Казахстана Акылжан Баймагамбетов на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz

"За июль 2022 года курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 1,5%, до 477,07 тенге за доллар США. Давление на обменный курс тенге, как и на валюты развивающихся рынков, оказывало активное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США и глобальное укрепление курса доллара США. На фоне опасений по поводу перспектив мировой экономики нефтяные котировки падали ниже 100 долларов США за баррель", – озвучил представитель Нацбанка РК. 

Он отметил, что из внутренних факторов период отпусков и выплат дивидендов способствовал сезонному повышению спроса на иностранную валюту в летние месяцы.

"При этом поддержку тенге в январе-июле этого года оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет и валютные интервенции Нацбанка. Опасения касательно активного повышения ставок ведущими центробанками мира и перспектив мировой экономики являются факторами волатильности валют развивающихся стран, в том числе тенге", – заключил Баймагамбетов. 

 

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