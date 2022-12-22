Названы самые распространенные в Казахстане фамилии

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Бюро национальной статистики поделилось данными о наиболее распространенных фамилиях в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz.

Так, в стране самой распространенной является фамилия Ахметов(а). Её носят 66 091 человек.

Вторую строчку в рейтинге занимает фамилия Серик - 45 193.

На третьей позиции - фамилия Омаров(а). С такой фамилией в Казахстане живет 40 322 человек.

Четвертой по популярности стала фамилия Оспанов(а) - 36 142.

Замыкают ТОП-5 распространенных фамилий - Алиев(а). Их в Казахстане 35 387 человек.

Далее по распространенности следуют фамилии Ким - 34 811, Сулейменов(а) - 29 988, Марат – 28 008, Амангелді - 27 297, Болат - 24 542 и т. д.

В пресс-службе напомнили, что численность населения Казахстана на 1 ноября текущего года составляет 19 715 782 человек.