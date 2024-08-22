Названы страны-«поставщики» иностранных кадров в РК

По состоянию на 1 августа по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 835 иностранных граждан, передает Kazpravda.kz

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 559 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 502 разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 5 097 и 538 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 860 человек, а в рамках корпоративного перевода – 3 279 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 806 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 428,3 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,8% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 4 825 чел., сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 895 чел., административное и вспомогательное обсуживание – 1 577 чел., горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 377 чел., обрабатывающей промышленности – 1 351 чел.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 4 248 чел., Узбекистан – 1 956 чел., Турция – 1 146 чел., Индия – 1 066 чел.

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Минтруда ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 21,5 тыс. единиц.