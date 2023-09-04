Не абстрактные достижения, а реальное улучшение жизни

Представленные в Послании проекты и инициативы Главы государства основаны на детальных расчетах и исследованиях. Это заметно и по часто цитируемым им по тексту Послания возможностям и обязательности научного сопровождения экономических проектов.

Примечательно, что выступление Президент начал с характеристики нового правового статуса и текущей деятельности нового состава Парламента страны, его заметного прямого вхождения в реальную жизнь казахстанцев, без чего просто невозможно соз­давать и принимать эффективные законы, способствующие безотлагательной и кардинальной перезагрузке всей экономической системы, обеспечивающей процветание страны и повышение благополучия народа. Актуально в этой части выступления также то, что впервые им разъяснены роль и назначение его конституционных Посланий народу Казахстана исключительно и только в стенах Парламента, на плечи которого теперь возлагается создание прочной правовой и институциональной основы «слышащего государства».

Вполне логичным и мотивированным стал и краткий анализ выполнения его политических поручений в рамках предыдущих Посланий. При этом им особо отмечено, что все задачи, изложенные в новом Послании, должны быть решены за три года, а по наиболее сложным будут определены иные, не менее конкретные сроки.

Одна из актуальных и стабильных тем в его Послании – важные меры государства в сфере защиты прав человека и гражданина, а также повышения политической и правовой культуры общества, граждан страны. Излагая наши экономические достижения на фоне глобальных мировых экономических процессов, Глава государства подчеркнул важность грамотного соотношения в этих непростых условиях национальной политики, права и экономики.

В этой связи им предложена формула перехода на новую экономическую модель, во главе которой должны быть не абстракт­ные достижения, а реальное улучшение жизни всех граждан, которая должна опираться на принципы справедливости, инклюзивности (включенности), прагматичности, а также разумное использование национального потенциала труда, капитала, ресурсов и технологий.

В центральной части Послания Глава государства берет в основу новой экономической политики безотлагательное определение группы кластеров высокого передела, порядка 15 крупных проектов, поддерживаемых главным образом Национальным фондом. В их реализацию путем применения обоснованных регулирующих и стимулирующих механизмов необходимо использовать внутри­страновые ценности: свое сырье, свои кадры, товары, услуги и многое другое, нацеленные на высокую производительность труда и новую прибавочную стоимость (занятость населения, системные налоговые поступления, развитие науки и образования, усовершенствование технологических процессов и операций). В контексте изложенного им выдвинут целый пакет ценных правовых, организационных поручений, которые призваны обеспечить правильное решение экономических проб­лем государства и существенно улучшить качество жизни наших граждан. Остановлюсь лишь на некоторой части из них.

Так, среди тем, которые впервые прозвучали в его Посланиях, я бы выделил предстоящее проведение общенационального референдума касательно строи­тельства или отказа от возведения атомной электростанции, крайне важного политического и экономического вопроса, связанного с будущим нашей страны. Это характерный пример того, что республиканские референдумы станут в обозримой перспективе проводиться и по другим насущным проблемам общества и государства.

Другая принципиальная тема Послания – обеспечение водной независимости и безопас­ности государства, создание выверенной водной политики, решение вопросов трансграничного водопользования как архиважных для нашей страны. Поэтому предложение Президента о том, что эффективным развитием водохозяйственной системы должно заниматься самостоятельное ведомство, то есть образуемое для этой цели Министерство водных ресурсов и ирригации, с воссозданием в его структуре Национальной гидрогеологической службы, своевременно и точно.

В этом плане оценка Казах­стана как государства, находящегося на перекрестке путей, связывающих глобальные Север и Юг, Запад и Восток, дающих нам серьезное экономическое преимущество, объективно потребует кардинального развития транспортно-логистической отрасли, с возложением управления данной отраслью на вновь восстанавливаемое в составе Правительства Министерство транспорта, которому он делегирует строительство дорожной инфраструктуры, ставшей проб­лемой национального масштаба.

Высокий интерес, прежде всего научного сообщества страны, приковывает его поручение относительно содержания разрабатываемого Закона «О науке и технологической политике», который станет научной правовой основой новых экономических преобразований. Проблемой, по мнению Главы государства, остаются недостаточная компетенция и полномочия антимонопольного органа, которую следует срочно устранить, что существенно в условиях наличия недобросовестной конкуренции и злоупотребления рыночной властью, а также необходимо для создания совершенно конкурентного рынка.

Крайне серьезна тема, связанная с изъятием ряда незаконно приватизированных и выведенных за рубеж активов, возвращаемых государству. Президент предлагает передать их рынку, но уже на прозрачных и выгодных для государства условиях.

В этой связи нашему государству, на мой взгляд, будет нелишним учесть опыт Италии в использовании такого имущества, изъ­ятого у мафиозных кланов. Там оно не продается «с молотка», а передается гражданам для создания структур малого и среднего бизнеса на льготных условиях использования, под контролем органов местной власти и местного самоуправления.

Можно впервые утверждать, что Президент не просто озвучил, а показал недочеты и перегибы разных форм и окраски в сфере предпринимательского климата в стране, в том числе на примерах налогообложения и налогового администрирования. В его рамках он предложил, на мой взгляд, оптимальные меры, в частности в уголовно-правовой сфере, сводимые к дальнейшей декриминализации экономических преступлений, а по налоговым преступлениям – к внедрению справедливого механизма определения пределов норм привлечения к уголовной ответственности. В русле его поручений будет корреспондировать с предложениями в области уголовного права также регламентация в УПК специального механизма расследования уголовных дел об экономических преступлениях, субъектами совершения которых являются предприниматели.

Следующая принципиальная тема, на которой обстоятельно остановился Глава государства, – это действующая бюджетная политика. Ее совершенствование он видит на базе нового Бюджетного кодекса страны, который предстоит принять. В основу его ляжет формула от «управления бюджетом» к «управлению результатами», в том числе путем внедрения в рамках нескольких министерств и регионов в пилотном режиме проекта полноценного блочного бюджета.

Более того, новый кодекс, по его мнению, должен создать исключительно новую картину межбюджетных отношений центра с регионами, особенно в условиях набирающего обороты процесса выборности акимов на местах. Развитие бюджетной самостоятельности регионов, акимов, согласно его конкретным поручениям, позволит существенно ускорить решение насущных проблем на местах.

Отведено немало внимания в новых поручениях Главы государства заботе о детях и детстве как конституционных ценностях, всемерной защите их прав. Весьма примечательно, что, отмечая демографический рост в стране и, следовательно, повышение спроса на образование, Глава государства поручил внедрить Единую добровольную накопительную систему «Келешек», которая охватит детей с пяти лет. Эта программа станет основой стартового образовательного капитала исключительно от государства, с ежегодной выплатой государственной премии, инвестиционного дохода. Таким образом, эти накопления вкупе со средствами, сформированными в рамках проекта «Нацио­нальный фонд – детям», станут дополнительным источником получения ими качественного образования.

В целом, по мнению уполномоченного по правам ребенка Республики Казахстан Динары Закиевой, которое разделяю, вопросы правового статуса детей вполне претендуют на принятие единого консолидированного закона о них либо отдельного Детского кодекса.

Вполне ясно, что исполнение приведенных принципов и приоритетов новой экономической политики напрямую зависит от компетенций, ответственности и политической воли государственных служащих, четкого регламентирования механизмов мониторинга и контроля исполнения поручений. В этом плане Президент конкретно определяет и возлагает эту миссию: первое – персонально на министров, акимов, второе – в полном объеме на Правительство, третье – в плане политического обеспечения на Администрацию Президента.