Не абстрактные достижения, а реальное улучшение жизни
1
Марат Когамов, доктор юридических наук, профессор КазГЮУ им. М. Нарикбаева, почетный юрист РК
Совокупность ключевых взглядов Главы государства на продолжение курса по построению Справедливого и «слышащего» Казахстана, выраженная в Послании, опирается главным образом на идеалы законности, правопорядка, демократии, систематически совершенствуемые институты и стандарты государственной власти, активное гражданское общество, ответственных граждан страны.