Не диктуйте код из SMS: Генпрокуратура раскрыла новую схему обмана с номера «1414»

Закон и Порядок
29
Дана Аменова
специальный корреспондент

Аферисты находят новые способы обмануть доверчивых граждан 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Методы мошенников все изощряются, но основная схема остается прежней. На телефон жертвы приходит SMS-код от короткого номера «1414», сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой Генпрокуратуру

Как уточняется, первый звонок – злоумышленники представляются сотрудниками госорганов, банков или курьерских служб и просят продиктовать полученный код. Сразу после этого происходит второй контакт – лжеслужбы безопасности банка, полиции или КНБ. В отдельных случаях все происходит даже по видеосвязи.

«Сообщается, что предыдущий звонок был от мошенников и что из-за продиктованного кода якобы могут списать деньги или оформить кредиты. Предлагают оформить займ и перевести средства на «безопасный счет». Именно на этом этапе совершаются реальные хищения и оформление мошеннических  кредитов на имя жертвы», – говорится в публикации. 

Там же добавили, что ранее достаточно было ввести номер потенциальной жертвы, на который направлялся SMS с короткого номера «1414». Теперь доступ к системам, использующим SMS-шлюз «1414», возможен только с применением биометрической аутентификации (FaceID), электронной цифровой подписи (ЭЦП) или QR-кода (eGov QR).

С декабря прошлого года системы, не внедрившие указанные требования, отключены от SMS-шлюза «1414». Эти меры направлены на повышение защиты граждан от мошенников.

Генеральная прокуратура предупреждает:

- государственные органы и банки никогда не запрашивают одноразовые коды из SMS, данные карт или пароли;

- так называемые «безопасные счета» для перевода денег не существуют;

- будьте внимательны при подозрительных звонках, не передавайте свои данные третьим лицам;

- при сомнениях немедленно обращайтесь в банк или уполномоченные государственные органы;

- соблюдайте правила кибергигиены: используйте только официальные приложения и сервисы, проверяйте ссылки и уведомления.

В надзорном органе призвали граждан быть бдительными и не становиться жертвами злоумышленников. 

#мошенничество #Генпрокуратура #1414 #SMS

Популярное

Все
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Рысь в лесу – хороший знак
Новые легенды создают дети
Бдительность полиции защитила от потерь
Выявлены нарушения прав людей с инвалидностью
Школа мастерства
Казахстан и Великобритания: сотрудничество в области археометаллургии
Творческий дождь
Чтобы город жил в тепле
В Талдыкоргане мужчина пытался вскрыть банкомат
В крепкой связке с производством
Воинской части – 65 лет
Цифровая повестка региона
Осужден за истязание отца
Диагностика без промедления
Опыт врачей и точность технологий
Путь народа – путь человека
Чуть не отдала полмиллиона
Как избежать финансовых ловушек
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
«Кайсар» метит в призеры?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Семья как зеркало мира
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Дипломам открывают границы
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Фронтовику-связисту исполнилось 100 лет
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

Незаконная миграция: фиктивные документы и 500 доверенносте…
В Алматы сносят 4-этажное здание
Партию меда незаконно перевозили транзитом через Казахстан
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]