"Не имеет аналогов": крупнейшую в мире образовательную инициативу в сфере блокчейн запускает Казахстан

Образование
Елисеева Екатерина
корреспондент

В рамках инициативы, разрабатываемой совместно с Binance Academy, в Казахстане подготовят более 40 тысяч специалистов по блокчейн-технологиям.

Фото: business-m.eu

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин и председатель правления АО «Центр развития платежных и финансовых технологий Национального Банка Республики Казахстан» Бинур Жаленов подписали меморандум с Binance Kazakhstan в лице Жаслана Мадиева об академическом сотрудничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Министр Саясат Нурбек отметил важность и актуальность подписания меморандума о предоставлении образовательных материалов по блокчейн инженерии.

«Будучи заинтересованными в подготовке конкурентоспособных специалистов для нашей экономики мы совместно с представителями IT-сферы создаем прочный фундамент для дальнейшего развития образовательных проектов по этому направлению. Уверен, что благодаря нашему плодотворному сотрудничеству казахстанская система высшего образования станет поставщиком профессионалов в области блокчейн индустрии не только для нужд экономики Казахстана, но и для глобального рынка труда», – отметил Саясат Нурбек.

Как отметили в министерстве, Казахстан станет первой страной в мире, внедряющей образовательную программу в вузах в страновом масштабе. В пилотном режиме 22 вуза страны подготовят более 40 тысяч студентов. Сформировавшееся комьюнити профессионалов, получивших знания и навыки в сфере блокчейн-технологий, станет крупным ресурсом для глобального сообщества блокчейн-индустрии.

На сегодня это крупнейшая глобальная образовательная инициатива в блокчейн-индустрии, не имеющая аналогов.

Во встрече также приняли участие руководитель группы по работе с партнерами Binance Academy Стивен Маккалистер, директор Блокчейн Центра Айдана Каскырбек, а также представители профильных вузов, в которых будут внедрены образовательные программы.

Binance совместно с образовательным подразделением Binance Academy передают образовательные материалы по блокчейн-инженерии и комплаенсу Блокчейн Центру, а также планируют содействовать в организации обучения и тренинга преподавателей.

Тренинг и обучение преподавателей вузов начнутся уже в феврале и продлятся до мая 2023 года. Обучение студентов начнется с сентября 2023 года, добавили в МНВО.

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