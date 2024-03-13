Не «поите» автомойки питьевой водой!

По данным ООН, Казахстан находится на восьмом месте по дефициту живительной влаги среди стран Азии. Уже сейчас множество регионов республики испытывают недостаток качественной питьевой воды.

Тот факт, что в стране питьевую воду тратят на мойку машин, возмутил Главу государства. Будучи в начале года в Алматы, Президент отметил: нужна общестрановая программа по изменению ситуации.

– Питьевой водой поливают сады, машины моют и так далее. Этого ни в коем случае допускать нельзя. Этого ни в одной стране нет. Должны применяться водосберегающие технологии, нужно внедрять культуру бережного потребления воды, – отметил тогда Касым-Жомарт Токаев.

В связи с этим власти Казахстана озадачились вопросом: как можно экономить воду? В Министерстве водных ресурсов и ирригации подсчитали, что промышленный сектор республики потребляет в среднем около 5,9 кубокилометра свежей воды в год, из них на водоотведение приходится 4,9 кубокилометра. Безвозвратное потреб­ление составляет 1,1 кубокилометра.

Показатели оборотного водоснабжения промышленности в среднем в год достигают около девяти кубокиломет­ров (36% от ежегодного объема водопотребления на все отрасли экономики), а повторное водоснабжение составляет всего один кубокилометр.

«Из 5,9 кубокилометра общего забора свежей воды промышленными предприя­тиями используется повторно 17%, и этот показатель мы планируем довести к 2030 году до 50%. Для коммунально-бытовых нужд забирается 1,3 кубокилометра воды из всего объема водозабора. Таким образом, имеются все основания для повышения эффективности повторного использования воды. В первую очередь это касается автомоек и других предприятий сферы услуг», – сообщили в ведомстве.

Далее чиновники привели более подробные расчеты: по состоянию на 1 октября 2023 года количество зарегист­рированных автотранспорт­ных средств в Казахстане составило около 5 млн единиц, из них 88,1% – легковые автомобили (4 542,6 тыс.), 10% – грузовые и 2,1% – автобусы.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года численность автомобилей в среднем выросла на 18,3%.

«В среднем расход воды на мытье одной машины на мойке самообслуживания составляет около 200–250 литров. Если же разговор ведется о грузовых машинах и автобусах, то затраты воды возрастают до 500–700 лит­ров, что составляет в годовом выражении порядка 100 млн кубометров воды, а ее потребление банными комплексами в год – около 120 млн кубометров», – отметили в Министерстве водных ресурсов и ирригации.

На основании данных расчетов в ведомстве пришли к выводу, что, учитывая фактическое применение «чистой воды», в настоящее время на объектах малого и среднего бизнеса (автомойки, сауны, банные комплексы, ремонтные производственные комплексы) необходимо внедрять технологии вторичного использования водных ресурсов.

Так называемые технологии локальных очистных сооружений (ЛОС), в частности, на автомойках, которые, согласно проведенному анализу, используют около 200 млн кубов воды, позволят включить водный ресурс во вторичный и постоянный оборот без постоянного подключения и потребления «чистой воды» с централизованных источников водоснабжения.

К слову, еще в конце января нынешнего года министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заявил о планах повысить тариф на воду для владельцев предприятий, которые занимаются мойкой автомашин питьевой водой.

Как это можно реализовать? Глава ведомства сообщил, что в Водном кодексе планируется предусмотреть норму о том, чтобы автомойки в течение определенного промежутка времени установили оборудование по очистке воды, которое позволяет использовать ее повторно. За какой срок это должны сделать предприниматели, министр не уточнил, поскольку данный вопрос еще только обсуждается.

Что касается принципа работы локальных очистных сооружений, то он предельно прост – в локальную очистку попадают загрязненные мою­щими средствами, песком, землей и другими веществами стоки, они подвергаются многоэтапной фильтрации и подаются для последующего использования. Хранится такая очищенная техническая вода в специальных емкостях, откуда и происходит ее забор.

Также министр отметил, что планируется пересмотреть тарифы. Причем они значительно повысятся для тех, кто использует питьевую воду для других нужд. Таким образом, бизнес будут стимулировать к бережному отношению к живительной влаге. Чиновники уверены, что при таком подходе предприниматели сами захотят использовать только техническую воду.

Тарифное повышение распространится и на другие виды коммунальных услуг, но уже для всего населения. Его первую волну казахстанцы ощутили в начале нынешнего года.

Пока в министерстве не говорят о каких-то конкретных цифрах, мотивируя тем, что страна большая и видов тарифов много, как и естественных монополис­тов. К примеру, один из самых низких в республике тарифов за водопользование – в Усть-Каменогорске. Там предприниматели платят 273 тенге за кубометр.

Сегодня большинство автомоек подключено к системам центрального водоснабжения. Краны там не закрываются. Их владельцы не обрадовались новой инициативе. Ведь теперь им нужно покупать специальное оборудование для очистки воды, которое стоит немалых денег – от 20 млн тенге. Окупаемость таких инвестиций составляет в среднем шесть лет. Такие затраты предприниматели готовы понести, если будет предусмотрено льготное кредитование.

Те же, кто внедрил на автомойке ноу-хау, говорят о том, что качество воды при повторном использовании оставляет желать лучшего. Она очень жесткая, присутствует болотный запах, который потом пропитывает весь салон авто, что приводит к жалобам клиентов.

Владельцы автомоек не исключают, что с учетом внедрения новых технологий цена на их услуги может повыситься. Ведь нужно как-то возмещать капиталовложения.

Но в Министерстве национальной экономики считают, что это не приведет к сокращению числа автомоек в стране, и не отразится как-то на их расценках.

– Я думаю, выиграют потребители, потому что питьевой воды станет больше, она не будет растрачиваться, а услуги по автомойке будут также качественными, – заявлял вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков.

Каждый здравомыслящий человек понимает: времена, когда вода бесконт­рольно текла из крана, прошли. Сегодня данный ресурс нужно экономить и для этого принимать определенные меры. Но экономия призвана быть разумной, и в данном случае должен работать принцип «цель оправдывает средства».