"Не получим дохода, но сохраним рабочие места" – Шарлапаев о возврате АМТ Казахстану

"Самое важное для государства - сохранение работоспособности этого предприятия и всех 32 тыс. рабочих мест, сохранение жизнеспособности сталелитейного производства в республике. С учётом инвестиционных обязательств, принятых новым инвестором, на этой транзакции мы не получим определённого дохода, но получим сохранение рабочих мест, сохранение всей налоговой базы.

Самое главное, я считаю принципиальным уже с точки зрения Министерства промышленности, что в Казахстане останется и будет полностью работать 100% интегрированный производитель стали. Производителей, которые производят до 4 млн стали, в Центральной Азии просто нет. Все, что мы производим, обеспечивает и Казахстан, большие поставки идут на другие страны ЦА и другие рынки с АМТ. Для нас важно сохранить производства, рабочие места и обеспечить дальнейшее развитие этого предприятия с соблюдением всех требований промышленной и производственно-экологической безопасности", - сказал министр.