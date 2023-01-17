Не превращайте летний отдых детей в бизнес!

Наш собеседник – депутат акмолинского областного маслихата, председатель Республиканской ассоциации детско-юношеского туризма и отдыха, предприниматель с 20-летним стажем в сфере детского загородного отдыха Кайрат Султанов начал разговор со статистики. Как оказалось, в 90-х годах в Казахстане насчитывалось около 470 загородных детских лагерей отдыха. К примеру, в бывшей Кокшетауской области функционировало 64 лагеря, из которых на сегодня уже в Акмолинской области осталось порядка 20, из них 11 – государственные.

– В 2019 году в стране благодаря предпринимателям открылись и заработали 227 детских лагерей, в которых летом отдохнули 220 тысяч детей, еще 190 тысяч – в юрточных и палаточных лагерях. Это самый большой охват детей загородным отдыхом. В то время в стране насчитывалось 2 миллиона 700 тысяч детей, на нынешний учебный год у нас уже 3 миллиона 327 тысяч несовершеннолетних, – говорит он.

По мнению Кайрата Султанова, к загородному отдыху детей необходимо подходить системно, поскольку это проект социальный, а не коммерческий. Однако сегодня трудно навскидку назвать хотя бы одну меру государственной поддержки для бизнеса, занимающегося этой проблемой. Пришла пора создать новую программу развития детского летнего загородного отдыха, дополненную мерами реальной государственной поддержки.

– Для кардинального улучшения ситуации необходимо внести изменения в Налоговый кодекс, законы РК «О лицензировании», «Об образовании», «О государственных закупках», что создаст условия для развития детского загородного отдыха с участием бизнеса. Я лично обращался с предложениями, касающимися детского отдыха, в различные министерства и ведомства. Но достучаться, к сожалению, не удалось никуда. Силами только государственных детских центров отдыха мы всех детей не охватим. Нужно создавать условия для предпринимателей, развивающих бизнес в этой сфере, – делится Кайрат Султанов.

Если, согласно госпрограмме «Балапан» по обеспечению детей дошкольным воспитанием и обучением, детские сады всех форм собственности освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС), то детские загородные лагеря отдыха нет. В прошлом году снижен порог НДС с 30 тыс. до 20 тыс. тенге, но при этом поднялась базовая ставка минимальной заработной платы, и, как следствие, подорожали в два с лишним раза продукты, стоимость отдыха в детских загородных лагерях отдыха стала неподъемной для большинства родителей… А ведь детский загородный отдых должен стать круглогодичным.

– Благодаря поддержке НПП «Атамекен» с бизнеса сняты некоторые обременительные, разрешительные документы и лицензии, в том числе и лицензия на право заниматься детским отдыхом. Однако я настаиваю на том, что эту деятельность необходимо вновь лицензировать. Слишком много случайных людей, желающих «навариться», подвизается в данной сфере. Несчастные случаи, а также жалобы родителей выявили такие вопиющие факты: в течение пяти последних лет в Казахстане семь детских лагерей отдыха работали без разрешительных документов! С детьми, в том числе и во время летнего отдыха, должны работать только профессионалы, имеющие соответствующие документы на право заниматься этой деятельностью. К слову, наши обращения поддержаны в Министерстве просвещения, – отмечает Кайрат Султанов.

Многие санатории и детские оздоровительные объекты расположены на территории нацио­нальных парков Казахстана. Однако большой вопрос у предпринимателей вызывает налог, взимаемый за въезд на особо охраняемые территории.

– Я называю его «гонораром за воздух», причем касается он всего туристического бизнеса. Взимаемые 309 тенге в день за человека – сумма, кажется, небольшая. Однако нам приходится ежедневно платить за вход на территорию нацпарка, то есть за рабочее место каждого нашего сотрудника, как и за каждый день пребывания каждого отдыхающего у нас ребенка. К примеру, налоговая сверхнагрузка на детские оздоровительные цент­ры и туробъекты составляет в среднем 112 тысяч тенге в год. Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен», расположенный в Щучинско-Бурабайской курортной зоне, в 2018 году перечислил 52 миллиона тенге. Причем этот налог, существующий с 2007 года без льгот для какой-либо категории населения, мягко говоря, «не интересен» ни местным исполнительным органам, ни самим нацпаркам, поскольку деньги уходят в республиканский бюджет. Я написал шесть писем-запросов в министерства, но не получил ни одного ответа… Отмечу, мое предложение – брать налог только с источников загрязнения – автомобилей, автобусов, как это делается во всем мире, поддержали приезжавшие в Кокшетау министр национальной экономики и представители Комитета лесного хозяйства Мин­экологии, – уточнил собеседник.

Обращаясь в ведомства, он даже предоставлял расчет: от 14 национальных парков Казахстана за 2021 год поступило 760 млн тенге налогов за въезд на особо охраняемые территории. Сумма налога, полученного за проезд по платной автотрассе Астана – Бурабай в том же году, составила 1 млрд 700 млн тенге.

– С большим трудом собрав сведения, мы вручную подсчитали: сумма налога с каждого приехавшего в Бурабай автомобиля только в выходные и праздничные дни в 2021 году составила 530 миллионов тенге. На мой взгляд, брать налог с источника загрязнения выгоднее, да и мониторить проезжающие автомобили легче. Еще один существенный плюс – уменьшится сокрытие числа туристов, – говорит Кайрат Абайдуллаевич.

Сферу загородного детского отдыха необходимо вывести из системы государственных закупок, считает он и снова приводит «удивительные» примеры. Поскольку деятельность не лицензирована, имели место случаи, когда победителями тендеров на отдых детей оказывались... рекламное агентство из Акмолинской области и товарищество из Костанайской области, занимающееся заготовкой пиломатериалов. Эти подрядчики, конечно, привлекали затем субподрядчиков для исполнения контракта в полном объеме.

– Еще раз повторю: детский загородный отдых – это социальный проект, поэтому сфера нуждается в мерах государственной поддержки. Мы у государства не денег просим, а поддержки в виде длительных и льготных кредитов, возможности приобретения оборудования в лизинг. В большинстве загородных лагерей устаревшее энергоемкое кухонное оборудование, предприниматели вынуждены оплачивать огромные счета за электричество. В 80% объектах удобства все еще на улице... Нельзя экономить на детях, как и пополнять бюджет за счет них в виде налога за каждый день пребывания в лагере, – убежден Кайрат Султанов.

Он отмечает, что сами они экс­периментируют, используя энергосберегающие «зеленые» технологии в своем детском цент­ре отдыха «Парус» в Зерендинском районе. Горячая вода – за счет солнечных панелей, с угля перешли на сжиженный газ.

Необходимо законодательно разделить санитарные нормы санаторно-курортного лечения и детского загородного отдыха, считает Кайрат Абайдуллаевич. При поддержке НПП «Атамекен» удалось «отбиться» от некоторых норм. Зачем, к примеру, загородным детским лагерям отдыха иметь 112 единиц медоборудования, в том числе сейф для психотропных веществ? Или целый арсенал из 147 препаратов? А между тем большая проблема – найти в детский лагерь медработника. Ассоциация обратилась в Министерство здравоохранения с предложением направлять летом часть медиков-пятикурсников на прохождение практики в летних лагерях отдыха. Ответа не получили…

Предложений у республиканской ассоциации для развития летнего детского отдыха много. Например, почему бы не организовывать для сельских ребят летом краткосрочные туры в города? Ведь многие из них дальше своих аулов и сел до окончания школы не выезжают. Устраивать их на несколько дней можно в пустую­щих летом общежитиях вузов и колледжей. Они бы посещали музеи, кинотеатры, присутствовали бы на «живых уроках» на предприятиях с целью профориен­тации. К слову, после такой организованной для ребят Кайратом Султановым поездки в Кадетский корпус Министерства обороны РК в Щучинск четверо мальчишек из Зерендинского района поступили в это военное училище.

А еще большие надежды возлагаются на поручение Главы государства об открытии в стране до 2025 года 50 детских оздоровительных центров. Кто знает, может быть, именно это поможет в решении имеющихся проблем.