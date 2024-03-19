«Не следует сидеть на одном месте»: эксперт о главных тезисах выступления президента на Национальном курултае

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Дана Аменова
Корреспондент

Эксперт Института Евразийской интеграции Нуралы Камал поразмышлял о том, какую роль играет концепция «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» в построении Справедливого Казахстана

Фото: t.me/aqorda_resmi

По мнению эксперта, идеологическая взаимосвязь между терминами «Ответственный человек – Честный труд – Заслуженный успех» органичная и неразрывная. Основной месседж главы государства заключается в том, что дальнейшее развитие Казахстана во многом зависит от ответственных и конкурентоспособных граждан.

Соответственно, президент призвал своих соотечественников стремиться к успеху только через честный и добросовестный труд, быть ответственными перед родиной, обществом и окружающими близкими людьми. Их должно характеризовать трепетное и бережное отношение к своей земле, образованность, профессионализм и стремление к постоянному саморазвитию. Другими словами, тезис Токаева олицетворяет четкий призыв к действию.

Также Нуралы Камал поделился своим мнением о том, как меняется общественное сознание в современных казахстанских реалиях.

«Для начала следует обратить внимание на главный акцент в выступлении главы государства – речь идет о ценности труда в обществе, который проистекает из проблемы, когда под воздействием манипулятивных алгоритмов социальных сетей и популяризации «легкого успеха и денег», понятия трудолюбия, рутины и дисциплины начинают деградировать. В результате это может привести к трудовой апатии, зависимости от субъективных внешних факторов, склонности к просмотру «плохих» новостей в Интернете, аморальному поведению, лудомании и другим неурядицам в обществе. В целом можно только приветствовать попытки государства культивировать труд как базовый фактор достижения успеха. Даже многие молодые отечественные вайнеры, которых принято огульно обвинять в поверхностности, постепенно начали вкладывать силы и средства в различные образовательные проекты. По мере сил они стараются поддерживать семейные ценности и призывают трудиться молодежь не только на родине, но и за ее пределами», — отметил спикер.

Однако эксперт считает, что трудно прогнозировать перспективы современного кочевничества с учетом того, что это зачастую предполагает временный переезд в другой регион или страну с целью заработка.  

«На принятие решения о смене места жительства и, соответственно, работы влияют различные внутренние и внешние факторы. Основной смысл выступления президента был в другом – гражданам не следует сидеть на одном месте, если там нет работы. К примеру, из некоторых регионов нашей страны жители не хотят уезжать даже в условиях безработицы. Тем не менее, намного лучше повышать свою квалификацию, переезжать в другую область либо страну в поисках своего призвания, ведь обратное не соответствует нашим истокам – духу кочевничества. Что касается наших соотечественников, работающих за рубежом, глава государства призвал их работать в чужой стране на законных основаниях, чтобы у госорганов была возможность защитить их права и при необходимости оказать поддержку», — пояснил он.

Собеседник добавил, что если государственный аппарат пойдет навстречу инфлюенсерам-энтузиастам и займется данной работой на системной основе, то итог будет продуктивным.

«Во-первых, мы проводим глубинные социально-политические изменения. Во-вторых, геополитическая ситуация вокруг Казахстана дает возможность заявить о себе и попытаться обозначить свою культурную идентичность с помощью мягкой силы. Однако все это маловероятно без совместного усилия общества и государства, сопровождающегося высоким уровнем финансирования проектов и придачи им автономности», — подчеркнул спикер.

По его словам, креативная индустрия играет важную роль в формировании культурной идентичности и обеспечении устойчивого экономического развития.

«Важно брать примеры из международного опыта, к примеру, корейского – где субкультура k-pop, имеющая сегодня десятки миллионов поклонников по всему миру, зарождалась как очередная государственная программа. Очевидно, что ее реализация превзошла все ожидания. Благодаря корейской музыке люди во всем мире узнают об истории и культуре этой страны, вкладывают в ее экономику миллиарды долларов. Если вспомнить о том, как зарождалась рок-музыка в Британии или хип-хоп – в США, то там, в основе были заложены нонкомформистские настроения, социальный протест или исторически важные изменения в определенной части общества», — говорит эксперт.

Нуралы Камал в заключении обратил внимание на интересную мысль отечественного продюсера Ерболата Беделхана, который заявил, что после k-pop музыки, появившейся вслед за американским хип-хопом, у нас есть отличный шанс создать уникальный казахский жанр в музыке, который бы получил всемирное признание.

С учетом появления новой волны талантливых отечественных музыкантов, актеров и художников можно констатировать, что Казахстан имеет для этого большой потенциал.

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