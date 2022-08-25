Не смог заработать для семьи: инвалид пытался сброситься с моста в Атырау

Атырауский полицейский спас мужчину с инвалидностью, который пытался спрыгнуть с моста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

25 августа около 01:30 на пульт оператора 102 поступило сообщение о том, что с моста Жумыскер-Балыкшы неизвестный собирается спрыгнуть в воду.

Прибыв на место происшествия, командир взвода батальона патрульной полиции старший лейтенант полиции Асланбек Гарифуллин начал вести переговоры с мужчиной 1987 года рождения.

Горожанин рассказал стражу порядка, что он инвалид второй группы и решил сброситься с моста из-за того, что не смог заработать деньги для семьи.

Полицейскому удалось разговорить собеседника, и тот отказался от совершения роковой ошибки.

Медицинская экспертиза показала, что 35-летний житель Атырау был в алкогольном опьянении легкой степени. Его передали в городской отдел полиции.