Министр здравоохранения Акмарал Альназарова, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, прокомментировала реакцию казахстанцев на ситуацию с оказанием ею помощи пассажирке в самолете, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«К сожалению, да, распространяются в соцсетях (скептические комментарии – прим. автора). Я не впервые оказываю помощь, но впервые это распространяется в соцсетях. Помощь была оказана, у человека было давление, рвота. В самолете спросили, есть ли врач, конечно, я побежала помочь», - сказала министр.

Она подчеркнула, что в подобной ситуации оказать помощь – долг каждого медика.