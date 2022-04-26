Недропользователей обяжут поставлять сырье отечественным предприятиям в Казахстане

На заседании Правительства РК министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев проинформировал Премьер-министра Алихана Смаилова о развитии импортозамещения в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР.

Руководитель МИИР отметил, что в соответствии с поручением Президента ведомством проведен анализ текущих возможностей и перспектив развития обрабатывающей промышленности с акцентом на импортозамещение и перспективу наращивания экспортного потенциала.

«Мы изучили опыт других стран, которые уже провели эффективную работу по снижению уровня импортозависимости, изучив их основные программы и стратегии внутристрановой ценности, мы постарались применить их опыт. Таким образом, выработан триединый подход и определены 3 группы товарных позиций», – сказал К. Ускенбаев.

В первую группу вошли товары с высокой готовностью импортозамещения, по которым в стране уже имеется производство. Вторая группа — это товары со средней готовностью импортозамещения, где имеется определенная компетенция и готовые инвесторы для запуска необходимых производств. Для успешного развития предприятий, вошедших в эти группы, необходимо провести работу по обеспечению сырьем, финансированием, кадрами и долгосрочными контрактами.

В третью группу вошли товары с низкой готовностью импортозамещения. В основном это высокотехнологические товары, для производства которых предстоит создать условия.

«По итогам проработки с акиматами нами сформирован пул инвестиционных проектов в отраслях обрабатывающей промышленности, которые направлены и на замещение импорта, и на экспорт готовой продукции. Перечень включает в себя порядка 700 проектов в сфере обрабатывающей промышленности, горнодобывающей отрасли, АПК и развития инфраструктуры. Из них 286 являются ключевыми с точки зрения импортозамещения. В первую группу включено 155 проектов, во вторую – 95, в третью – 36. В текущем году будет введено 165 проектов, остальные будут реализованы с 2023 по 2026 годы», – добавил глава Мининдустрии.

Ключевыми проектами этого года являются строительство завода по производству пропилена в Атырауской области, завод по производству автомобильных шин в Карагандинской, золотоизвлекательная фабрика в Акмолинской и НПЗ в Туркестанской области. Также в Шымкенте запустится проект по производству алюминиевых банок, в ВКО – маслоэкстракционный завод, в Жамбылской области планируется расширение производства минеральных удобрений, в Алматы запустится производство алюминиевых и биметаллических радиаторов.

По словам министра, после сообщений в СМИ большое количество казахстанских предпринимателей обратилось с желанием попасть в данный пул проектов. Через колл-центр с ними проводится консультационная работа. Поэтому количество проектов корректируется в режиме реального времени.

Для эффективной реализации программы Мининдустрии предлагает параллельно реализовать системные меры поддержки бизнеса, в том числе через механизмы финансирования Фонда развития промышленности и Банка развития Казахстана, привлечение средств банков второго уровня и местных исполнительных органов.

Для обеспечения равного доступа промышленных предприятий к инженерно-коммуникационной инфраструктуре будут пересмотрены механизмы в программе Дорожная карта бизнеса. В частности, предлагается, чтобы акиматы подводили необходимую инфраструктуру самостоятельно.

Совместно с Министерством образования и науки планируется формировать собственную базу кадровых ресурсов в рамках государственного образовательного заказа.

Важное значение также будет иметь закрепление за недропользователями обязательств по обеспечению сырьем производственных предприятий.

После утверждения предложенной МИИР программы импортозамещения ожидается принятие региональных программ, которые будут направлены на мониторинг и реализацию проектов по сокращению импорта. Эту работу акиматы должны будут провести до сентября текущего года.