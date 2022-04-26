Фото: МИИР РК
Правительство , Экономика
Недропользователей обяжут поставлять сырье отечественным предприятиям в Казахстане

На заседании Правительства РК министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев проинформировал Премьер-министра Алихана Смаилова о развитии импортозамещения в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР.

Руководитель МИИР отметил, что в соответствии с поручением Президента ведомством проведен анализ текущих возможностей и перспектив развития обрабатывающей промышленности с акцентом на импортозамещение и перспективу наращивания экспортного потенциала.

«Мы изучили опыт других стран, которые уже провели эффективную работу по снижению уровня импортозависимости, изучив их основные программы и стратегии внутристрановой ценности, мы постарались применить их опыт. Таким образом, выработан триединый подход и определены 3 группы товарных позиций», – сказал К. Ускенбаев.

В первую группу вошли товары с высокой готовностью импортозамещения, по которым в стране уже имеется производство. Вторая группа — это товары со средней готовностью импортозамещения, где имеется определенная компетенция и готовые инвесторы для запуска необходимых производств. Для успешного развития предприятий, вошедших в эти группы, необходимо провести работу по обеспечению сырьем, финансированием, кадрами и долгосрочными контрактами.

В третью группу вошли товары с низкой готовностью импортозамещения. В основном это высокотехнологические товары, для производства которых предстоит создать условия.

«По итогам проработки с акиматами нами сформирован пул инвестиционных проектов в отраслях обрабатывающей промышленности, которые направлены и на замещение импорта, и на экспорт готовой продукции. Перечень включает в себя порядка 700 проектов в сфере обрабатывающей промышленности, горнодобывающей отрасли, АПК и развития инфраструктуры. Из них 286 являются ключевыми с точки зрения импортозамещения. В первую группу включено 155 проектов, во вторую – 95, в третью – 36. В текущем году будет введено 165 проектов, остальные будут реализованы с 2023 по 2026 годы», – добавил глава Мининдустрии.

Ключевыми проектами этого года являются строительство завода по производству пропилена в Атырауской области, завод по производству автомобильных шин в Карагандинской, золотоизвлекательная фабрика в Акмолинской и НПЗ в Туркестанской области. Также в Шымкенте запустится проект по производству алюминиевых банок, в ВКО – маслоэкстракционный завод, в Жамбылской области планируется расширение производства минеральных удобрений, в Алматы запустится производство алюминиевых и биметаллических радиаторов.

По словам министра, после сообщений в СМИ большое количество казахстанских предпринимателей обратилось с желанием попасть в данный пул проектов. Через колл-центр с ними проводится консультационная работа. Поэтому количество проектов корректируется в режиме реального времени.

Для эффективной реализации программы Мининдустрии предлагает параллельно реализовать системные меры поддержки бизнеса, в том числе через механизмы финансирования Фонда развития промышленности и Банка развития Казахстана, привлечение средств банков второго уровня и местных исполнительных органов.

Для обеспечения равного доступа промышленных предприятий к инженерно-коммуникационной инфраструктуре будут пересмотрены механизмы в программе Дорожная карта бизнеса. В частности, предлагается, чтобы акиматы подводили необходимую инфраструктуру самостоятельно.

Совместно с Министерством образования и науки планируется формировать собственную базу кадровых ресурсов в рамках государственного образовательного заказа.

Важное значение также будет иметь закрепление за недропользователями обязательств по обеспечению сырьем производственных предприятий.

После утверждения предложенной МИИР  программы импортозамещения ожидается принятие региональных программ, которые будут направлены на мониторинг и реализацию проектов по сокращению импорта. Эту работу акиматы должны будут провести до сентября текущего года.

Популярное

Все
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля
Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разобрал эксперт
В частных детских садах Актау незаконно взимали деньги с родителей
Будущее криптовалют обсудили международные эксперты в Алматы
Проводимые в Казахстане демократические процессы получили новый импульс
Казахстанские борцы добыли пять золотых медалей на турнире в Монголии
Саботаж республиканского масштаба?
Бурное обсуждение новых реформ Токаева продолжается в казахстанском обществе
В Казахстане строится новая модель госуправления – мнение
​​​​​​​Нужен диалог
Школьника застали за закладкой наркотиков полицейские Темиртау
Обзор главных событий европейского футбола
Сразу несколько лидеров казахстанского футбола потерпели поражение в минувший уик-энд
О биологической безопасности
Ориентированы на пациента
​​​​​​​С учетом вины подозреваемых
...Но ветер раздул пламя
Чтоб не пусто было
Штрафы не возместят ущерб
Не все так просто
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Роналду сообщил о смерти сына
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Вымогавшего у предпринимателей деньги лидера ОПГ задержали в Павлодаре
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Как ЕАЭС устоять перед мощным экономическим кризисом – аналитика
С неприятным сюрпризом в магазинах все чаще сталкиваются жители Петропавловска
Подозреваемых в шпионаже против Казахстана задержал КНБ
180 человек эвакуировали при пожаре в многоэтажке Жанатаса
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?

Читайте также

Правительство
Более 50% природных пожаров в Казахстане возникают по вине …
Экономика
Повышены максимальные ставки по депозитам в тенге
Правительство , Сельское хозяйство
Когда на прилавках появятся собственные яблоки, сыры и твор…
Правительство , Экономика
Программа импортозамещения до 2025 года разрабатывается в К…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]