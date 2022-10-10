Нефтебазы в Казахстане хотят оснастить приборами учета

В Казахстане планируется принять приказ «Об утверждении Правил и требований по оснащению производственных объектов баз нефтепродуктов контрольными приборами учета», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

В июле 2022 года внесены поправки в Закон РК «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» по обязательности оснащения резервуаров баз нефтепродуктов приборами учета. Это сделано для обеспечения автоматизированного мониторинга запасов нефтепродуктов на рынке Казахстана.

Для реализации этой нормы Минэнерго разработало правила, которые определяют порядок и требования по оснащению производственных объектов баз нефтепродуктов контрольными приборами учета.

«Оснащение производственных объектов баз нефтепродуктов контрольными приборами учета послужит инструментом при принятии решений по распределению горюче-смазочных материалов на нефтебазах в адрес местных автозаправочных станций, так как посредством контрольных приборов учета будет осуществляться мониторинг объемов нефтепродуктов в режиме реального времени», – разъяснили в ведомстве.

Проект приказа «Об утверждении Правил и требований по оснащению производственных объектов баз нефтепродуктов контрольными приборами учета» опубликован на сайте Министерства энергетики (https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/documents/details/352866?lang=ru), а также доступен на портале «Открытые НПА» для онлайн-обсуждения до 17 октября 2022 года (https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14250316).