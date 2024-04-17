Некому березу пожалети...

Как сказал однажды американский романист Чарльз Уорнер, «На городской земле лучше всего растут налоги». Это высказывание иногда вспоминается, когда наблюдаешь широкомасштабные кампании по озеленению городов и сел нашей республики.
С высоты прожитых лет по другому оцениваешь экологические акции и периодически возникающее желание «озеленителей» стать соучастниками процесса обновления природы, особенно когда спустя несколько лет грустно обозреваешь результаты.
С озеленением ведомственных территорий, скверов и парков вопросов нет. Как правило, эти насаждения находятся под постоянным присмотром, а вот с озеленением улиц зачастую возникают проблемы.
Взять, к примеру, алматинский проспект имени Абая. По краям и в середине его многокилометровой линии раньше были три ряда сосен и елей. От них сегодня остались только жалкие островки высоких деревьев. Основная часть насаждений неоднократно обновлялась, но до создания сплошной зеленой линии и смыкания крон, деревья, как правило, не доживают.
Озеленители заметят по этому поводу, что хвойные деревья плохо переносят воздействие агрессивной городской среды. Согласен, на каждое авто, как на ту собаку, не наденешь намордник, то есть фильтр, да и химические смеси для защиты от гололеда даже при хорошей уборке улиц все равно попадают на газоны и под кроны деревьев.
Но есть же вполне устойчивые к внешнему воздействию деревья – карагач, тополь или акация с кленом, которые вполне стойко выдерживают все «прелести» городской жизни. Однако каждый год на улицах и в переулках Алматы можно увидеть настойчиво высаживаемые хвойные – сосну или ель, лиственные – березу, рябину, ольху и другие виды, не приспособленные к агрессивной среде. Им место в парках и скверах. Улицы мегаполиса все-таки не для изысков и эстетического любования насаждениями.
Создается такое впечатление, что озеленителям все равно, лишь бы освоить выделенные средства. Спустя два-три года на месте стройных тесных рядов насаждений появляются расширяющиеся со временем прорехи – и так до очередной кампании. Жалко погибшие деревья. Не менее жалко и бездарно потраченные средства.
Вспоминается акция по массовому насаждению сосен на пустырях, в новых районах города и на окраинах. Воодушевленные жители охотно поддержали эту идею, засадили территории деревьями. Но большая часть из них погибла. Нерешенные загодя вопросы с поливом и уходом за насаждениями привели к печальному результату и впустую потраченным усилиям.
Поэтому напрашивается вывод: коль скоро организаторы и администраторы процесса озеленения не готовы отвечать за будущую судьбу деревьев, зачем тратить вхолостую дорогостоящие саженцы и нивелировать труд вдохновленных весенним ласковым солнышком людей. Или у нас по-прежнему в приоритете не результат, а правильный и своевременный отчет о работе?Все колонки автора