Некому березу пожалети...

Колонка обозревателей
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Николай Жоров

Как сказал однажды американский романист Чарльз Уорнер, «На городской земле лучше всего растут налоги». Это высказывание иногда вспоминается, когда наблюдаешь широкомасштабные кампании по озеленению городов и сел нашей республики.

С высоты прожитых лет по другому оцениваешь экологические акции и периодически возникающее желание «озеленителей» стать соучастниками процесса обновления природы, особенно когда спустя несколько лет грустно обозреваешь результаты.

С озеленением ведомственных территорий, скверов и парков вопросов нет. Как правило, эти насаждения находятся под постоянным присмотром, а вот с озеленением улиц зачастую возникают проблемы.

Взять, к примеру, алматинский проспект имени Абая. По краям и в середине его многокилометровой линии раньше были три ряда сосен и елей. От них сегодня остались только жалкие островки высоких деревьев. Основная часть насаждений неоднократно обновлялась, но до создания сплошной зеленой линии и смыкания крон, деревья, как правило, не доживают.

Озеленители заметят по этому поводу, что хвойные деревья плохо переносят воздействие агрессивной городской среды. Согласен, на каж­дое авто, как на ту собаку, не наденешь намордник, то есть фильтр, да и химические смеси для защиты от гололеда даже при хорошей уборке улиц все равно попадают на газоны и под кроны деревьев.

Но есть же вполне устойчивые к внешнему воздействию деревья – карагач, тополь или акация с кленом, которые вполне стойко выдерживают все «прелести» городской жизни. Однако каждый год на улицах и в переулках Алматы можно увидеть настойчиво высаживаемые хвойные – сос­ну или ель, лиственные – березу, рябину, ольху и другие виды, не приспособленные к агрессивной среде. Им место в парках и скверах. Улицы мегаполиса все-таки не для изысков и эстетического любования насаждениями.

Создается такое впечатление, что озеленителям все равно, лишь бы освоить выделенные средства. Спустя два-три года на месте стройных тесных рядов насаждений появляются расширяющиеся со временем прорехи – и так до очередной кампании. Жалко погибшие деревья. Не менее жалко и бездарно потраченные средства.

Вспоминается акция по массовому насаждению сосен на пустырях, в новых районах города и на окраинах. Во­одушевленные жители охотно поддержали эту идею, засадили территории деревьями. Но большая часть из них погибла. Нерешенные загодя вопросы с поливом и уходом за насаждениями привели к печальному результату и впустую потраченным усилиям.

Поэтому напрашивается вывод: коль скоро организаторы и администраторы процесса озеленения не готовы отвечать за будущую судьбу деревьев, зачем тратить вхолостую дорогостоящие саженцы и нивелировать труд вдохновленных весенним ласковым солнышком людей. Или у нас по-прежнему в приоритете не результат, а правильный и своевременный отчет о работе?

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