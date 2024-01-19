Нелегальное онлайн-казино накрыли в Алматинской области

Факт незаконной организации онлайн-казино под видом легального в игорном заведении «Макао» выявили сотрудники департамента АФМ по Алматинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Отмечается, что в онлайн-казино игроку предоставлялась возможность ставить ставки на спортивные события, играть на аппаратах и игровых столах, рулетках без верификации личности в нарушение установленных действующим законодательством правил. Трансляция игр велась из здания казино «Макао».

В ночь с 16 на 17 января следственно-оперативная группа департамента провела обыск, в ходе которого обнаружила и изъяла: 225,5 млн тенге, более 15 тыс. евро, 719 тыс. рублей, почти 34 тыс. юаней, 38,5 тыс. долларов США, мобильные телефоны, бухгалтерские документы, системные блоки, ресивер, видеокамеры, мониторы, флэш-карты, носители, сервера, видеорегистратор.