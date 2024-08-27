Немалые средства понадобятся КТЭК для снижения критического уровня изношенности оборудования

Энергетика
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Валентина Мелехова, Костанайская область

От зоны «желтой» до «зеленой» с десяток лет работы

фото из архива "КП"

Эффективность инвестиционной программы, осуществляемой Костанайской теплоэнергетической компанией (КТЭК), оценили журналисты во время пресс-тура.

В ГКП «КТЭК» им продемонстрировали три объекта, капитально отремонтированные в прошлый отопительный сезон. В общей сложности объем инвестиций в модернизацию тепловых источников коммунального предприятия в 2023-м составил более 2,5 млрд тенге, причем весомая их часть, а именно почти 2,3 млрд тенге, пришлись на вливания из местного и респуб­ликанского бюджетов.

За счет тарифа в модернизацию было вложено 259,9 млн тенге. Всех этих денег хватило на то, чтобы привести в порядок оборудование на двух ТЭЦ и трех котельных, а также выполнить капитальный ремонт 2,3 км теплотрасс.

Из трех объектов, представленных на суд местной прессе, самым дорогим оказался паровой котел центральной ТЭЦ. Работы по его модернизации обошлись коммунальному предприятию в 23 млн тенге.

Его уже ремонтировали капитально в 1996 году, а частично – в 2011-м, однако не так давно в ходе обследования были обнаружены многочисленные свищи и порывы, что и вынудило тепловую компанию вновь вложиться в обновление.

Ну а сети в микрорайоне «Аэропорт» можно назвать самым проблемным объектом. Трубы теплоснабжения здесь прокладывали в период с 2014-го по 2016-й. Однако через год произошел подъем грунтовых вод, вследствие чего сети, проложенные под землей, оказались затопленными и подверглись глубокой коррозии.

Это доставило массу неудобств и местным жителям, и тепловой компании. Так что в прошлом году коммунальное предприятия изыскало средства и заново переложило 0,229 км трубопровода, участок которого обеспечивает теплом жилые дома № 10, 26, 29, 30. Затраты составили 9,7 млн тенге. Также в данном микрорайоне за счет бюджета была выполнена реконструкция одного километра тепловых сетей на сумму 911,6 млн тенге.

В 2024 году работа по замене теплосетей в микрорайоне «Аэропорт» была продолжена. В связи с крайне высокой степенью изношенности и участившимися порывами в феврале в Костанае объявили чрезвычайную ситуацию местного масштаба природного характера, в рамках которой за счет бюджетных средств ГКП «КТЭК» запланировало реконструировать 2,4 км тепловых сетей на общую сумму свыше миллиарда тенге. Это даст возможность обеспечить надежность и повысить качество теплоснабжения жителей микрорайона.

– Выполнение мероприятий по инвестиционной программе ГКП «КТЭК» позволило обеспечить нормальное прохождение в городе отопительного сезона 2023-2024 годов, снизить общий уровень изношенности тепловых сетей на 1,1% – с 64,2 до 63,1%. Также мы добились снижения тепловых потерь и расхода основного топлива – природного газа, – пояснил главный инженер ГКП «КТЭК» Вячеслав Плотников.

Проделанная в прошлом году работа позволила Костанайской теплоэнергетической компании обосноваться в «желтой» зоне риска, что, в общем-то, тоже неплохо, но все равно далеко от идеала. Ведь от «красной» зоны ГКП «КТЭК» отделяет всего-то пара процентов. А сокращение изношенности сетей и оборудования на тепловых источниках – очень уж затратная работа.

– К примеру, чтобы снизить уровень изношенности оборудования на 2%, нужно вложить в капремонт около девяти миллиардов тенге. В Костанае очень большая протяженность тепло­сетей – 249,011 км, поэтому нужны колоссальные вложения. Если закладывать эти средства в тариф, то он вырастет для населения на 200%, – пояснил заместитель руководителя ДКРЕМ по Костанайской области Ильяс Елемисов.

Конечно же, такого роста тарифа никто и никогда не допустит, а значит, выровнять ситуацию с изношенностью сетей и оборудования может помочь только серьезное бюджетное финансирование. И оно осуществляется. В этом году для ремонта оборудования на тепловых источниках и сетях Костаная из республиканского и местного бюджетов выделено около 4,4 млрд тенге, то есть вдвое больше, чем в 2023-м.

В два раза возросли и вливания за счет тарифа. В 2024-м данная сумма составила 512,9 млн тенге. Эти деньги, по предварительной оценке руководства ДКРЕМ, позволят снизить изношенность сетей и оборудования примерно до 2%. Так что, чтобы «дошагать» до «зеленой» зоны, Костанайской теплоэнергетической компании потребуются годы и серьезные финансовые вливания. А по иному никак. Все-таки ГКП «КТЭК» – стратегический объект, обеспечивающий централизованным отоплением неустанно растущий областной центр.

#оборудование #уровень #средства #КТЭК

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