Необходима качественная и оперативная работа

Вчера в Астане Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание, на котором были обсуждены различные аспекты реализации поручений Главы государства, данных 14 марта в ходе IV Национального курултая.

Открывая мероприятие, руководитель Правительства подчерк­нул, что в своем выступ­лении на IV заседании Национального курултая Президент определил вектор развития страны на ближайшую перс­пективу в сфере внутренней политики и экономики. Внимание было уделено многим значимым вопросам, касающимся роста экономики, претворения в жизнь крупных инфраструктурных и энергетических проектов, цифровизации и развития человеческого капитала.

– Теперь главное – качественно исполнить поручения Главы государства, – заявил Олжас Бектенов.

Участники совещания заслушали подходы министерств по решению поставленных задач. Заместитель Премьер-минист­ра – министр национальной экономики Серик Жумангарин доложил о работе по созданию новых точек экономического роста и устранению дисбалансов в регио­нальном развитии, о развитии справедливой и эффективной налоговой системы, улучшении администрирования налогообложения. В соответствии с поручением Главы государства будут разработаны проект Концепции региональной политики на 2025–2030 годы и отдельный закон о развитии приграничных территорий.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что в рамках поручения Президента в ближайшие два года планируется осуществить ряд новых проектов, которые дадут прирост мощности энергосистемы порядка 3 ГВт. Кроме того, в 2026 году намечается ввести в эксплуатацию новый газоперерабатывающий завод на Кашагане производительностью 1 млрд кубометров, магистральный газопровод Талдыкорган – Ушарал и вторую «нитку» газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент. Также внимание присутствующих было уделено перспективам развития атомной отрасли.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев доложил о внедрении искусственного интеллекта в сферу бюджетного планирования и разработке интеллектуальной модели прогнозирования доходной и расходной частей бюджета. В планах также масштабное расширение мощностей дата-центров, что укрепит позиции Казахстана как регионального IT-хаба.

В рамках развития транспорт­ной инфраструктуры планируется сократить путь между центральными и западными регионами за счет введения коридора общей протяженностью 791 км по маршруту Астана – Жантеке – Егиндиколь – Аркалык – Торгай – Иргиз. Для этого предусмотрено охватить ремонтом участки дорог Астана – Жантеке, Жантеке – Егиндиколь, Аркалык – Торгай. Требуется строительство дорог Иргиз – Торгай и Аркалык – Егиндиколь. Также будет реконструирован аэропорт Аркалыка: преду­сматриваются строительство современного аэровокзала и обновление взлетно-посадочной полосы.

Министр культуры и информации Аида Балаева доложила о начатой работе по усилению законодательства в области кино, планах по развитию казахской анимации для детей. В целях исполнения поручений Президента о пересмотре критериев государственного социального заказа и совершенствовании законодательства о неправительственных организациях создана экспертная комиссия из представителей НПО. Также отмечено, что разработан проект Комплексного плана по сохранению и продвижению культурного наследия под эгидой ЮНЕСКО.

В сфере образования в рамках единой программы «Дети Казахстана» будет разработан специальный закон, направленный на обеспечение безопасности и защиты подрастающего поколения от насилия, доступа к качественному образованию и медобслуживанию, предоставление равных возможностей детям с особыми потребностями.

В республике функционируют 11 аутизм-центров, отмечена необходимость открыть соответствующие учреждения в каждом регионе. Кроме того, среди предстоящих планов – соз­дание условий для получения востребованных профессий. Особое внимание будет уделено формированию качественной инфраструктуры. К примеру, запланировано строительство международного колледжа на 1,2 тыс. мест.

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов сообщил о мерах по развитию футбола. На сегодня в Казахстане насчитывается 28 основных стадионов. В рамках проекта ALAN по реновации футбольных полей за последние два года реконструировано 18 площадок, в текущем году будут обновлены еще девять.

О реализации поручений по сохранению биоразнообразия и укреплению экологической культуры доложил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев. В Казахстане, по словам министра, за почти 35 лет расширена сеть особо охраняемых природных территорий – с 869 тыс. до 30,9 млн га. Ведется работа по защите редких видов животных, включая снежного барса, и восстановлению исчезнувших видов, таких как туранский тигр и лошадь Пржевальского.

Численность сайгака в настоящее время достигла рекордных 4,1 млн особей, ожидается дальнейший рост. С целью укреп­ления природоохранных мер разрабатывается Концепция сохранения биоразнообразия, также ведется работа по укреп­лению экологической культуры в рамках инициативы «Таза Қазақстан».

В секторе АПК республика продолжит укреплять позиции в экспорте зерна и муки, наращивая мощности по глубокой переработке. В ближайшие три года в стране запустят три крупных проекта на 560 млн долларов с созданием 1,5 тыс. рабочих мест.

Заслушав доклады, Премьер-министр подчеркнул необходимость качественной и оперативной работы по направлениям, отмеченным Главой государства на IV Национальном курултае. Министерствам и акиматам дан ряд поручений.

Как сообщил Олжас Бектенов, в рамках налоговой реформы на рассмотрение Мажилиса Парламента внесен первый пакет поправок.

– Выработаны дополнительные предложения, позволяющие решить некоторые вопросы кардинальным образом. При этом мы должны максимально сосредоточиться на оптимальном расходовании бюджетных средств и обеспечении доходной части республиканского бюджета, – подчеркнул руководитель Правительства.

Соответствующее поручение дано Минфину совместно с другими заинтересованными госор­ганами. МЦРИАП поручено разработать план мероприятий по внедрению новых цифровых технологий в госорганах и квазигосударственном секторе. К этой работе необходимо привлечь IT-специалистов.

– Глава государства поручил Правительству приступить к строительству новой автодороги от Астаны через тургайский регион с выходом к Транскаспийскому транспортному коридору. Министерству транспорта необходимо оперативно актуализировать ранее разработанные ТЭО и ПСД, определиться с источниками финансирования и уже в нынешнем году приступить к строительству, – сказал Премьер-министр.

Министерству сельского хозяйства надлежит разработать комплексный план по глубокой переработке зерна и развитию экспорта. Минэкологии и природных ресурсов необходимо внести в Правительство проект решения о создании Международного фонда по сохранению природного и биологического разнообразия. Министерствам туризма, культуры и информации совместно с акимами регионов требуется проработать меры популяризации в каждой области точек притяжения для туристов. Поручено создать национальный атлас природного и культурного достояния Казахстана.

МВД совместно с Минкультуры и информации поручено доработать Концепцию по продвижению идеологии закона и порядка на 2025–2030 годы, а также разработать новый прог­раммный документ по профилактике наркомании и наркопреступности на ближайший период.

Ряд поручений дан по развитию атомной энергетики, театров, кино, наукоградов, модернизации образовательных, медицинских и спортивных объектов, сообщила пресс-служба Премьер-министра. Кроме того, МЧС и акиматам поручено принять необходимые меры по недопущению масштабных паводков, обеспечить круглосуточный мониторинг обстановки.