Необходимы совместные усилия Свежий выпуск 19 февраля 2024 г. 0:00 26 Полина Федорова Секретарь Совета безопасности РК Гизат Нурдаулетов принял участие в Региональном диалоге по вопросам Афганистана. В Бишкеке состоялся шестой Региональный диалог секретарей советов безопасности⁄советников по национальной безопасности по вопросам Афганистана, в котором принял участие секретарь Совета безопасности РК Гизат Нурдаулетов. Участники мероприятия обменялись мнениями относительно развития ситуации в Афганистане и ее влияния на региональную безопасность. Гизат Нурдаулетов отметил ряд факторов, определяющих обстановку на афганской территории. По его мнению, основные угрозы по-прежнему связаны с распространением терроризма и экстремизма, наркотрафиком, торговлей оружием и нелегальной миграцией. Отдельное внимание было уделено вопросам трансграничного водопользования. Секретарь Совета безопасности РК подчеркнул, что для минимизации рисков требуется совместная работа, направленная на оказание содействия стабилизации ситуации в Афганистане, в том числе социально-экономической, сообщила пресс-служба Президента. #Афганистан #Совет Безопасности #Бишкек #Региональный диалог