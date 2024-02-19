Необходимы совместные усилия

Свежий выпуск
26
Полина Федорова

Секретарь Совета безопасности РК Гизат Нурдаулетов принял участие в Региональном диалоге по вопросам Афганистана.

В Бишкеке состоялся шестой Региональный диалог секретарей советов безопасности⁄советников по национальной безопасности по вопросам Афганистана, в котором принял участие секретарь Совета безопасности РК Гизат Нурдаулетов.

Участники мероприятия обменялись мнениями относительно развития ситуации в Афганистане и ее влияния на региональную безопасность.

Гизат Нурдаулетов отметил ряд факторов, определяющих обстановку на афганской территории. По его мнению, основные угрозы по-прежнему связаны с распространением терроризма и экстремизма, наркотрафиком, торговлей оружием и нелегальной миграцией.

Отдельное внимание было уделено вопросам трансграничного водопользования.

Секретарь Совета безопас­ности РК подчеркнул, что для минимизации рисков требуется совместная работа, направленная на оказание содействия стабилизации ситуации в Афганистане, в том числе социально-экономической, сообщила пресс-служба Президента.

#Афганистан #Совет Безопасности #Бишкек #Региональный диалог

Популярное

Все
Не надо бояться психолога
«Ордабасы», «Тобол» и «Аксу»
Необходимы совместные усилия
Пока совсем не excelent
Ответственность перед предками и потомками
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Время разъяснений о времени
Заставлять или убеждать?
Отечественные мясопереработчики вынуждены отправлять на свалку тонны овечьих и коровьих шкур
Мир во всех измерениях
Катар – потенциальный стратегический партнер Казахстана
От семейного древа Владимира Штемпеля отходят крепкие ветви
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за их работу во время буранов
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстан глазами американца в начале XX века
Миллион за выносливость
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Скончалась экс-председатель Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова
Судьбу свою кляня…
Вторая победа в сезоне
Назначен аким города Жанаозен
История в комиксах
Семейские школьники разработали концепцию национальных игр
Токаев стал первым президентом, выступившим перед Консультативным Советом Катара
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
На участке голанского преткновения
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Курсы профобучения стало возможным проходить в мобильном приложении

Читайте также

Сквозь снег
В зоне риска
Споет король шотландский
Урок для условно осужденных

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]