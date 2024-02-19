Необходимы совместные усилия

В Бишкеке состоялся шестой Региональный диалог секретарей советов безопасности⁄советников по национальной безопасности по вопросам Афганистана, в котором принял участие секретарь Совета безопасности РК Гизат Нурдаулетов.

Участники мероприятия обменялись мнениями относительно развития ситуации в Афганистане и ее влияния на региональную безопасность.

Гизат Нурдаулетов отметил ряд факторов, определяющих обстановку на афганской территории. По его мнению, основные угрозы по-прежнему связаны с распространением терроризма и экстремизма, наркотрафиком, торговлей оружием и нелегальной миграцией.

Отдельное внимание было уделено вопросам трансграничного водопользования.

Секретарь Совета безопас­ности РК подчеркнул, что для минимизации рисков требуется совместная работа, направленная на оказание содействия стабилизации ситуации в Афганистане, в том числе социально-экономической, сообщила пресс-служба Президента.