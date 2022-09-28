Фото: Kazpravda.kz
Президент , Образование
"Тяжелые рюкзаки негативно сказываются на здоровье детей" – Президент поручил ускорить оцифровку учебников
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Казахстане необходимо ускорить перевод учебных материалов в цифровой формат. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на очередном заседании Высшего совета по реформам, передает Kazpravda.kz.

Глава государства отметил, что важны не только здания и классы – система подготовки учителей и учебные программы также должны соответствовать самым высоким стандартам.

"Еще один момент. Очень много жалоб также поступает в связи с тем, что дети вынуждены носить большие и тяжелые рюкзаки с учебниками. Это, несомненно, негативно сказывается на здоровье детей. Поэтому считаю необходимым ускорить перевод учебных материалов в цифровой формат. В общем, речь о максимальной цифровизации всего процесса обучения", – подчеркнул Токаев. 

 

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