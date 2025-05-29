Необычные летние каникулы ждут актюбинских школьников

Образование
107
Лаура Казихан

Дети будут отдыхать в эко- и медиалагерях, готовиться к олимпиадам и осваивать профессии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Актюбинской области запускают интеллектуальные, творческие и профориентационные лагеря. Формат летней кампании в регионе заметно расширяется: помимо традиционных пришкольных и загородных лагерей, для одаренных, творческих и активных подростков подготовлены специальные смены с уникальными программами, сообщает собкор Kazpravda.kz

Впервые откроется лагерь для одаренных школьников «Зияткер», где 500 учеников будут углубленно изучать предметы, готовиться к олимпиадам и развивать интеллект.

Тем, кто ближе к природе и творчеству, предложат новые смены «Эко-жаз» и «Medialab», где 1 000 ребят примут участие в природных квестах, медиатворчестве, попробуют себя в роли экоактивистов, журналистов, исследователей и научатся критическому мышлению.

Не останутся в стороне и будущие профессионалы. В Год рабочих профессий стартует проект «Skills Camp», в рамках которого на базе 18 колледжей откроются профориентационные лагеря. Здесь 3 000 учащихся смогут попробовать себя в инженерии, web-дизайне, кулинарии, ремонте техники, робототехнике, электронике и даже парикмахерском деле.

Но это далеко не все. Летом детей ждет множество познавательных, спортивных и туристических мероприятий. Так, 300 краеведческих отрядов с охватом свыше 28 тысяч человек в рамках проекта «По следам истории» посетят сакральные и исторические места области и страны. Более 30 тысяч отправятся в туристические походы, пешие прогулки и экспедиции по родному краю.

В 49 учреждениях дополнительного образования будут работать летние площадки, кружки, мастерские и дворовые клубы. Дети смогут посещать их бесплатно.

Кроме того, 716 юношей и девушек получат шанс не только провести время с пользой, но и заработать, приняв участие в трудовых отрядах «Жасыл ел», помогая фермерским хозяйствам и занимаясь благоустройством родных сел и дворов.

Особое внимание уделено детям из социально уязвимых категорий: более 15 тысяч ребят из многодетных, малообеспеченных семей и с особыми потребностями получат бесплатные путевки в пришкольные и загородные лагеря. Для них и остальных будут открыты 7 загородных оздоровительных лагерей (2 государственных и 5 частных) и 699 пришкольных лагерей.

В общей сложности летом отдыхом охватят свыше 171 тысячи учащихся. Это значит, что каждый ребенок найдет занятие по душе будь то наука, спорт, творчество, туризм или первые шаги в будущей профессии.

 

 

#дети #Актобе #лето #каникулы

Популярное

Все
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Таяние ледников – проблема всего человечества
Международная конференция по охране труда и промышленной безопасности стартовала в Астане
Нацелены на рост и развитие
Вместо зеленых зон расширяются парковки
«Зеленая» таксономия отечественных финансов
Жанай Омаров: о времени и о себе
Укрепляя безопасность и международный авторитет
Учебник – не просто книга
Казахстан – Руанда: новая глава в отношениях
Музей Абая пополнился новыми экспонатами
Айтыс на Шелковом пути
Необходимо закрепить успех обрабатывающего сектора экономики
Осуществить мечту поможет государство
Равнение на «Келешек мектептері»
Медпомощь становится оперативнее
Наступает беззаботная пора
Неограниченный потенциал партнерства
«Отмыться» будет сложнее
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Истоки тюркской письменности
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
Определены 100 лучших школ Казахстана по итогам года
Кызылординским студентам вручили направления на учебу в зарубежные заведения
Бесплатные кружки на грани закрытия
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
В Пекине звучал кюй «Әлқисса»
Бектенову представили подходы по дальнейшему развитию Алматинского горного кластера
В Жастаре построили ферму XXI века
Что мешает развитию ИИ в Казахстане
Новые спортивные объекты появятся в Атырау
12 золотых медалей завоевала женская сборная РК по боксу на молодежном ЧА
Мощные ливни обрушились на Индию, есть погибшие
Потепление до 35 градусов ожидается в Казахстане
Трамп заявил о росте ожирения среди американских детей
Мальки карпа отправили в водохранилище Туркестанской области
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области

Читайте также

Лучшие молодые айтишники страны собрались в Павлодаре
Сенатор обеспокоился отменой компенсаций на питание для сту…
Учебник – не просто книга
Юных казахстанцев приглашают принять участие в республиканс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]