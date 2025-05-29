Дети будут отдыхать в эко- и медиалагерях, готовиться к олимпиадам и осваивать профессии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Актюбинской области запускают интеллектуальные, творческие и профориентационные лагеря. Формат летней кампании в регионе заметно расширяется: помимо традиционных пришкольных и загородных лагерей, для одаренных, творческих и активных подростков подготовлены специальные смены с уникальными программами, сообщает собкор Kazpravda.kz

Впервые откроется лагерь для одаренных школьников «Зияткер», где 500 учеников будут углубленно изучать предметы, готовиться к олимпиадам и развивать интеллект.

Тем, кто ближе к природе и творчеству, предложат новые смены «Эко-жаз» и «Medialab», где 1 000 ребят примут участие в природных квестах, медиатворчестве, попробуют себя в роли экоактивистов, журналистов, исследователей и научатся критическому мышлению.

Не останутся в стороне и будущие профессионалы. В Год рабочих профессий стартует проект «Skills Camp», в рамках которого на базе 18 колледжей откроются профориентационные лагеря. Здесь 3 000 учащихся смогут попробовать себя в инженерии, web-дизайне, кулинарии, ремонте техники, робототехнике, электронике и даже парикмахерском деле.

Но это далеко не все. Летом детей ждет множество познавательных, спортивных и туристических мероприятий. Так, 300 краеведческих отрядов с охватом свыше 28 тысяч человек в рамках проекта «По следам истории» посетят сакральные и исторические места области и страны. Более 30 тысяч отправятся в туристические походы, пешие прогулки и экспедиции по родному краю.

В 49 учреждениях дополнительного образования будут работать летние площадки, кружки, мастерские и дворовые клубы. Дети смогут посещать их бесплатно.

Кроме того, 716 юношей и девушек получат шанс не только провести время с пользой, но и заработать, приняв участие в трудовых отрядах «Жасыл ел», помогая фермерским хозяйствам и занимаясь благоустройством родных сел и дворов.

Особое внимание уделено детям из социально уязвимых категорий: более 15 тысяч ребят из многодетных, малообеспеченных семей и с особыми потребностями получат бесплатные путевки в пришкольные и загородные лагеря. Для них и остальных будут открыты 7 загородных оздоровительных лагерей (2 государственных и 5 частных) и 699 пришкольных лагерей.

В общей сложности летом отдыхом охватят свыше 171 тысячи учащихся. Это значит, что каждый ребенок найдет занятие по душе будь то наука, спорт, творчество, туризм или первые шаги в будущей профессии.