Неожиданный поворот: партия "Ауыл" выдвинула кандидатов на выборы в Мажилис

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Партия "Ауыл" провела внеочередной съезд и выдвинула список кандидатов на выборы, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Sailau 2023.

В партийный список "Ауыла" на выборы в Мажилис включили двух экс-кандидатов в президенты 2022 года - это Жигули Дайрабаев и Каракат Абден, которая на днях вступила в партию.

Всего в списке от партии 25 человек. Также по одномандатным округам выдвинуто 9 кандидатов.

Помимо этого, в текущей кампании “Ауыл” представит более 600 ее представителей в качестве кандидатов в маслихаты.