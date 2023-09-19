Непогода будет считаться форс-мажорным обстоятельством – премьер о выплате субсидий фермерам

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Актуальные вопросы проведения уборочной кампании рассмотрели на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz.

Глава Кабмина подчеркнул, что ход уборочных работ находится на постоянном контроле правительства.

«Как вы знаете, этот год непростой для аграриев. Летняя засуха сменилась осенними проливными дождями. Конечно, это сказывается на урожайности и темпах уборки. Тем не менее, были приняты все необходимые меры по финансовому и материально-техническому обеспечению уборочной кампании. В зерносеющих регионах до конца месяца сильных дождей не прогнозируется. Надо уложиться в этот срок», — сказал Алихан Смаилов.

Он напомнил, что из-за непогоды в ряде северных регионов глава государства поручил правительству оказать помощь фермерским и крестьянским хозяйствам, занимающимся производством зерна.

«Минэнерго будет выделен дополнительный объем дизельного топлива для сушки зерна. Холдингом «Байтерек» ведется реструктуризация долгов по кредитам, а также пролонгация товарного кредита по линии «Продкорпорации» без применения штрафных санкций для фермеров, пострадавших от неблагоприятных погодных условий. Погодные условия будут признаваться в качестве форс-мажорных обстоятельств. Нужно осуществить выплату субсидий в полном объеме», — подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства потребовал обеспечить круглосуточную приемку урожая хлебоприемными пунктами и предприятиями, оказывающими услуги по сушке зерна. При этом он указал на необходимость принять меры по недопущению завышения тарифов.

Вместе с тем премьер-министр поручил обеспечить выделение дополнительного дизтоплива для сушки зерна по удешевленной цене — 250 тенге за литр, провести работу по выделению дополнительных средств на субсидирование АПК, в частности, проработать вопрос увеличения уставного капитала «Продкорпорации» для прямого закупа продовольственного и фуражного зерна нового урожая.

«Сегодня мы принимаем постановление о выделении средств из резерва правительства на возмещение ущерба фермерам Жамбылской области. Министерству финансов и акимату необходимо обеспечить оперативную выплату пострадавшим аграриям области», — указал Алихан Смаилов.

Наряду с этим премьер-министр потребовал организовать своевременную поставку зерновозов и не допускать очередей на железнодорожных путях.

«Наша задача — качественное завершение уборки», — заключил он.