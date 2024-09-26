«Нерушимое братство - 2024»: войска ОДКБ прибывают в Казахстан

Международное сотрудничество , Армия
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Их перегруппировка ведется бортами военно-транспортной авиации и автотранспортом

Фото: пресс-служба МО РК

В Алматинской области на учебном полигоне «Берег» продолжается подготовка к командно-штабному учению с Коллективными миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство - 2024», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Руководитель учения – командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-майор Алмаз Джумакеев.

Прибытие воинских формирований государств – участников ОДКБ из Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана пройдет с 26 по 30 сентября. Их перегруппировка осуществляется бортами военно-транспортной авиации и автомобильным транспортом.

«⁠Учение нацелено на укрепление системы коллективной безопасности и обеспечение стабильности в зоне ответственности ОДКБ. Совместные маневры позволят участникам учения из дружественных стран повысить слаживание, практические навыки и закрепить полевую выучку. В ходе практических действий будет отработана миротворческая операция по постконфликтному урегулированию в кризисной зоне и оказанию гуманитарной помощи», – пояснил генерал-майор Алмаз Джумакеев.

Миротворческие контингенты государств – членов ОДКБ – специально подготовленный военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал, а также выделяемые ими силы и средства. Для каждой миротворческой операции их состав, структура и численность определяются Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, исходя из объема выполняемых задач и конкретной обстановки в зоне конфликт.

#учения #военные #ОДКБ #войска #братство

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