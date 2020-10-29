Несколько казахстанских банков наказали за неточности в рекламе услуг

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка в сентябре текущего года по результатам проведенного мониторинга рекламных материалов приняло меры в отношении четырех коммерческих банков, передает Kazpravda.kz.
Так, АО "Народный Банк Казахстана" и АО "Банк ЦентрКредит" – не указали в рекламе о банковских услугах номера лицензии банка и наименование органа, выдавшего лицензию. К БВУ применены рекомендательные меры надзорного реагирования.
АО ДБ "Альфа-Банк" – не выполнило обязательство по указанию ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении, за что было привлечено к административной ответственности
ДБ АО "Сбербанк" – разместил рекламный материал, который не соответствовал действительности на день ее опубликования. Банк был привлечен к административной ответственности.
"Агентство проводило мониторинг на основании документов и информации, представленных финансовыми институтами. Также учитывались обращения, поступившие от физических, юридических лиц и государственных органов. Кроме того, проверялись сайты, социальные сети и мобильные приложения банков, отслеживалась реклама на теле-, радиоканалах, в общественном транспорте, периодических печатных изданиях, а также наружные вывески", – говорится в сообщении.
Так, АО "Народный Банк Казахстана" и АО "Банк ЦентрКредит" – не указали в рекламе о банковских услугах номера лицензии банка и наименование органа, выдавшего лицензию. К БВУ применены рекомендательные меры надзорного реагирования.
АО ДБ "Альфа-Банк" – не выполнило обязательство по указанию ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении, за что было привлечено к административной ответственности
ДБ АО "Сбербанк" – разместил рекламный материал, который не соответствовал действительности на день ее опубликования. Банк был привлечен к административной ответственности.
"Агентство проводило мониторинг на основании документов и информации, представленных финансовыми институтами. Также учитывались обращения, поступившие от физических, юридических лиц и государственных органов. Кроме того, проверялись сайты, социальные сети и мобильные приложения банков, отслеживалась реклама на теле-, радиоканалах, в общественном транспорте, периодических печатных изданиях, а также наружные вывески", – говорится в сообщении.