Несколько сотен казахстанцев пострадали от деятельности новой финансовой пирамиды
Следственным департаментом Министерства внутренних дел РК проводится досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Buy Time Incorporated LLP, от деятельности которой пострадало уже более 300 человек. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель МВД Алмас Садубаев, передает Kazpravda.kz.
"Финансовая пирамида имела ячейки по всей территории республики и функционировала с марта по ноябрь прошлого года. Вкладчикам, как это обычно бывает, обещали высокую прибыль в кратчайшие сроки", – отметил Алмас Садубаев.
В настоящее время установлено более 300 человек, которые пострадали от деятельности Buy Time Incorporated LLP. Продолжается работа по установлению других свидетелей и потерпевших, которым в результате деятельности пирамиды был причинен ущерб.
В этой связи представитель МВД призвал всех заинтересованных граждан обратиться в следственный департамент МВД по адресу: Астана, проспект Тәуелсіздік, 1 либо позвонить по телефонам: +7(7172) 71-43-35, +7(702)348-26-19. Жители других городов Казахстана могут прийти с заявлениями в территориальные департаменты внутренних дел.