Несколько улиц частично перекрыли в Нур-Султане до 5 мая
В связи с ремонтом с 20 апреля по 5 мая частично перекрываются автомобильные участки на правобережье Нур-Султана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.
Городское управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с управлением административной полиции ДП Нур-Султана в рамках среднего ремонта планирует начать работы по ул. Сатпаева (на участке от Б. Момышулы до ул. Мунайтпасова) и пр. Богенбай батыра (на участке от пр. Сарыарка до ул. Валиханова).
"С 20 апреля по 5 мая текущего года на указанном участке будет частично перекрыто движение автотранспортных средств. В рамках среднего ремонта планируется выполнить работы по ремонту дорожного полотна и благоустройству прилегающей территории. Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города", – отмечается в сообщении.