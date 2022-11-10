Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня

Только вперед

На Станиславе темные очки. Голос ровный, спокойный, в конце фразы постукивает пальцами по столу – словно ставит точку в тяжелой теме. Хотя какая точка?.. Беда свалилась год назад и до сих пор никуда не ушла. Болезнь ударила, когда режиссер был на самом подъеме – в мегаполисе, востребован, в творчестве, в работе взахлеб… У выходца из Восточного Казахстана были большие планы – завоевать место в большом театральном мире!

Усть-Каменогорск – город промышленный, конкретный. Креатив и вообще все, что выбивается из обыденности, сразу притягивают внимание. В 1990- е в областном центре стали проходить первые шоу моды и конкурсы красоты. В местных газетах и на ТВ заговорили об их организаторе – Станиславе Цихе. Почти все зрелища, собиравшие стадио­ны, проходили при участии молодого режиссера. Он всегда был в составе команд, если речь шла о подготовке общегородских праздников и массовых мероприятий. В молодом человеке было море харизмы, позитива, заряженнос­ти – всего того, из чего и рождаются любимцы города.

Около десяти лет назад устькаменогорцы стали следить, как их земляк заявляет о себе уже на столичном уровне. Он стал организатором концертов в крупнейшей картинной галерее Астаны, а затем пришел во Дворец школьников им. М. Утемисова.

– Астана дала изумительную школу, – вспоминает Стас. – Это работа на проектах, связанных с Главой государства, Правительством, министерствами. Совсем другой уровень. Сами обстоятельства требовали выкладываться по полной, невзирая ни на что. Мы организовывали во дворцах столицы масштабные патриотические мероприятия с этнокультурными объединениями разных регионов, с молодежью. На ЭКСПО-2017 готовили открытие Аллеи мира и согласия Ассамблеи народа Казахстана. Там собрались коллективы, наверное, со всей республики, и нужно было все это режиссировать. Такие моменты научили мобилизоваться. И конечно, сама высочайшая планка заставляла профессионально расти.

Астана подарила и первый настоящий опыт театральной режиссуры. У Станислава появился детский театр «Гравитон», действовавший в формате эстрадных миниатюр. Юные таланты учились хореографии, вокалу, технике речи и, конечно, актерскому мастерству.

Три года в казахстанской столице пролетели как миг. «Живу творчеством!» – делился эмоциями в соцсетях устькаменогорец. Зайдешь на его страничку – он на фото всегда с улыбкой, в настроении. Астана окрыляла. Было убеждение, что планку можно поднять еще выше, достичь еще большего.

– Я поехал в Москву, – рассказывает Стас. – Зачем? Хотел профессионально заняться театральными постановками. Что нашел? В российской столице никто не собирался вот так сразу меня принимать. Этот город очень жестко тестирует.

Творческой нишей для казахстанского режиссера стала программа «Московское долголетие». Идея замечательная! Пенсионеры ходят по разным кружкам, секциям, творческим объединениям, чему-то учатся, в чем-то участвуют. Не сидят дома, а ведут активный образ жизни. Некоторые умудряются одно­временно ходить на 10–12 кружков. Станислав создал детский коллектив и основной взрослый, точнее возрастной. С бабушками и дедушками, которых он называл девочки и мальчики, он сделал, например, спектакль «Свидание с Москвой». В постановку в стиле ретро вошло несколько мизансцен с атмо­сферой 1950–1960-х годов. Со стихами тех лет, с песнями. Спектакль принял участие в московском фестивале таких же народных театров и занял седьмое место среди 80 коллективов.

– Мы оказались в шаге от шестерки финалистов, – с улыбкой говорит Стас.

«Я справлюсь!»

А потом случилась болезнь. Следовало, конечно, раньше прислушаться к звоночкам от организма, они были. Даже погружаясь в работу с головой, важно уметь вовремя остановиться. Но, по словам Стаса, он, как и многие, предпочитал закрывать глаза, когда речь шла о здоровье. А это ошибка.

Человек – не машина, есть моменты, когда следует сказать себе «стоп». Не откладывать на завтра, не тянуть время, а, что называется, ноги в руки – и к доктору! У Станислава триггером стал еще ковид: на фоне инфекции здоровье буквально посыпалось, он потерял в весе 30 кг. Если сравнить его фото до пандемии и сегодняшние – будто два разных человека.

Но самое страшное осложнение, которое получил режиссер, – это потеря зрения.

– Было очень тяжело, – признается он. – Зрение погасло за месяц. Полностью. Хотелось волком выть. В Москве за три года по-настоящему дружеских связей я не наладил. Все время посвящал только работе. Кому я был нужен там в таком состоянии? Собрался и вернулся в Усть-Каменогорск, домой. У меня здесь брат, мама.

Родные выходили Стаса, подняли его на ноги. Были шок, гнев, обида, депрессия… В какой-то момент мужчина просто взял себя в руки. Есть ведь те, кому во сто крат хуже, кто прикован к инвалидной коляске и все равно борется за каждый день, радуется жизни. А у него руки-ноги целы, голова на плечах, и, главное, с ним бесценный багаж – профессиональный опыт, творческие идеи плюс знание, как их воплотить.

– Врачи не делают прогнозов, не дают никаких гарантий, но я хочу верить, что зрение вернется, – говорит устькаменогорец. – Хочу верить, что чудо возможно. Для этого я борюсь сам с собой, борюсь с ситуацией. Каждое утро говорю себе: «Справлюсь, нельзя опускать руки».

Первым шагом стало создание благотворительного фонда, чтобы продвигать проекты. Появилась сотрудница, помогающая с текстами, звонками, перемещениями. Минувшей весной в Усть-Каменогорске прошел фестиваль с говорящим названием «Будем жить!».

Идея, сценарий, режиссура – Стани­слава Циха. Участие приняли фонды и организации, занимающиеся поддержкой людей с ограниченными возможностями. Приехали мамы с детьми с ДЦП, на костылях. Прямо в фойе вальсировали подростки, прикованные к инвалидным коляскам. Бесплатное представление дали актеры областного драматического театра. Финалом стала песня «Жить», прозвучавшая в сопровождении жестового ансамбля глухонемых детей. Зрительный зал рыдал. В выступлении каждого, кто был на сцене, читалось: «Несмотря на недуг, нужно жить».

Фестиваль стал своего рода заявкой. Его заметили, и сам режиссер вместе с проектом вновь поверил в себя. Слепота – не приговор, можно творить, браться за масштабные замыслы.

– В молодости, когда было мало опыта, я боялся грандиозных планов, – рассказывает Стас. – Многое уходило в стол. Как я думал – до хороших времен. А сейчас понимаю: лучшее время – это то, что прямо сейчас, сегодня. В Усть-Каменогорске я могу применить все знания, наработанные в Астане и Москве.

В сентябре режиссер «зажег» в областном центре фестивалем «Махаббат сәулесі». Его приурочили к Дню семьи. Под праздничную программу задействовали большое здание «Еrtis-Концерт». Работали всевозможные мастер-классы, дети с родителями могли вместе что-то слепить, нарисовать, собрать, склеить. Отдохнуть. В местных СМИ появился, например, снимок, где молодая пара друг другу делает колечки из глины. Финалом стал концерт, где чествовали трудовые династии, «золотые» супружеские пары. С экрана звучали слова аксакалов о доме, семье, родине. На сцене даже сыграли свадьбу.

– Я слепой, но я справился – это было первое, что я подумал, – делится режиссер. – Сегодня есть уже новая идея, которая по масштабу может напоминать алматинский «Азия дауысы» или витебский «Славянский базар». Это будут творческие связи по всей республике и с другими странами, чтобы «соткать» общее культурное полотно. К сожалению, народные традиции стремительно теряются. Уходят бабушкины пирожки, мамины сказки и колыбельные на ночь. Уходит тот мир, когда папа с сыном в выходной что-то мастерили, вырезали. Мы посвятим фестиваль сохранению традиционных ценностей. Поверьте, об Усть-Каменогорске услышат!

Внутреннее зрение

Сейчас в творческих планах незрячего режиссера – постановки в самодеятельных театрах для детей и взрослых, в том числе с актерами-инвалидами. По его словам, люди с ограниченными возможностями могут даже больше души в роль вложить.

«Маховик» уже раскручен, желающих попробовать себя на сцене хоть отбавляй. Репетиции идут. Рядом всегда помощники, понимающие с полуслова, будто и не было долгого отсутствия Стаса в родном Усть-Каменогорске. Когда он говорит об этом, у него даже голос меняется. Чувствуется, насколько он благодарен окружающим. Друзья звонят из Астаны, Алматы, со всей республики, поддерживают. Это, по словам Стаса, дорогого стоит.

– Вы хотите спросить, как я, потерявший зрение, могу заниматься театральными постановками? – буквально снимает Стас у меня с языка вопрос. – Да, кажется, что это нереально. Но у меня есть понимание сцены, ее законов и технических возможностей – света, звука, декораций. Я могу представить любого человека по ходу сценария, что с ним происходит. Плюс все передает голос актера, всегда понятно, где человек недоигрывает или, наоборот, перебирает. Я не вижу глазами, но могу нарисовать картину в голове. По-моему, это называют внутренним зрением.