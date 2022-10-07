Несовершеннолетние не смогут снять номер в гостиницах Алматы

Номера в гостиницах не будут предоставлять несовершеннолетним алматинцам. Соответствующее соглашение заключил с гостиничными комплексами Департамент полиции города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Для сотрудничества по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, а также профилактики преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних проведена встреча с руководителями гостиничных комплексов Турксибского района Алматы. По итогам были заключены меморандумы о сотрудничестве между ДП Алматы и руководителями гостиничных комплексов города.

«В рамках этого соглашения гостиничные комплексы обязуются не предоставлять комнаты несовершеннолетним. Всегда запрашивать при заселении документы, удостоверяющие личность, а также незамедлительно информировать органы внутренних дел о фактах обращения в гостиничный комплекс несовершеннолетних (без сопровождения законных представителей) с лицами, не являющимися близкими родственниками (без доверенностей), и об иных противоправных фактах в отношении несовершеннолетних», – проинформировала начальник отдела ювенальной полиции Департамента полиции Алматы Жанна Шонжанова.

Инспекторы провели разъяснительную работу и рассказали алгоритм действий при возникновении подобных ситуаций.