Общество

Нет 100% гарантии, что повторного заражения коронавирусом не будет – эксперт

Жанат Тукпиев
Президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман в интервью Региональной службе коммуникаций Алматы ответил на вопросы касательно необходимости соблюдения мер профилактики и безопасности переболевшим COVID-19, передает Kazpravda.kz.

"Переболевшие коронавирусом все равно должны соблюдать меры безопасности. Потому что помимо коронавируса есть еще масса инфекций. Особенно сейчас начинается сезон гриппа и важно предупреждать заболевания. Даже если вы переболели, коронавирус может находиться в носовой полости, и вирус может потенциально передаваться в руки. Именно поэтому маски все равно дают эффект. Еще важна социальная дистанция. Известны пять случаев повторного заражения коронавирусом. Эти факты существуют, поэтому нет стопроцентной гарантии, что повторного заражения не будет", – отметил Шарман.



Он отметил, что согласно исследованиям, иммунитет у переболевших развивается и появляются антитела. Но при этом до сих пор неизвестно, как долго он может сохраняться.

"Иммунитет развивается однозначно у всех, кто заболел. Но есть еще феномен угасания: у антител цикл в начале высокий, а потом почему-то идет спад. Но и третье обстоятельство – вирус мутирует, он меняется. Есть свидетельство того, что он меняется – резко становится сильнее либо слабее", — подчеркнул профессор.

Говоря о необходимости усиления горожанами мер профилактики, Шарман подчеркнул, что при использовании маски крайне важно правильно ее надевать и носить. Помимо этого важно соблюдение и других мер, таких как социальная дистанция и ограничение посещения мест массового скопления людей.

"Очень важно носить маски. Но исключительно важно носить маски правильно. Я часто вижу, как многие носят маски на подбородке, открывая нос. Я всем постоянно напоминаю о том, что много вирусов находится в носовой полости, просто закрыв рот они не защищают ни себя, ни других. Поэтому носить маски важно и правильно. Второе: надев маску, вы не только себя защищаете, но и думаете о других. "Я забочусь о других" – так должны мыслить многие. Третье: нужно стараться избегать мест массового скопления людей. Почему вторая волна началась в Европе, США? В связи с похолоданием люди стали чаще сидеть в помещениях. В итоге получается скопление, а помещения часто плохо проветриваются. Это как сигаретный дым: если ты сидишь в непроветриваемом помещении, то сигаретный дым начинает циркулировать по комнате; если же в помещении окажется зараженный человек, то аэрозоль с вирусом будет циркулировать и заражать других. Поэтому нужно избегать места скопления людей, особенно в закрытых помещениях, проветривать комнату, соблюдать дистанцию. Соблюдая эти правила, можно обезопасить себя от заболевания", — подытожил Шарман.





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