Нет результата? Смените методику!

В этом убеждена учитель казахского языка и литературы с 18-летним стажем Алима Дуйсмагамбетова. Сегодня в числе ее учеников не только учащиеся школы, но и слушатели языковых курсов.

Сила и красота слова, способность с его помощью передавать мысли, эмоции, информацию привлекали Алиму еще в детстве. Выросла она в семье, где крепки педагогические традиции в четырех поколениях. Еще учась в школе родного города Челкара Актюбинской области, она участвовала в языковых конкурсах, олимпиадах, писала научные проекты, сочиняла стихи. И твердо поняла: язык – это не просто средство общения, а важнейший инструмент формирования личности, национальной идентичнос­ти. Бакалавриат и магистратуру ­Алима окончила в Западно-Казахстанском государственном университете им. М. Утемисова. Филологическое образование позволило ей глубже понять закономерности развития языка, особенности речевой коммуникации и современные методы обучения.

Свою трудовую деятельность педагог начала в альма-матер, на кафедре ­«Казахская филология». После преподавала предмет в НИШ математического направления города Уральска. Шестой год работает в сфере частного образования – сначала заместителем директора по воспитательной части, с 2024 года – руководителем филиала Abyroi School. Четвертый год Алима Муратовна ведет курсы казахского языка, организованные управлением культуры, развития языков и архивного дела ЗКО.

– Преподавание школьникам и взрос­лым во многом различается, – говорит педагог. – Школьники изучают язык в рамках обязательной учебной программы, поэтому основная задача учителя – поддерживать интерес к предмету, развивать мотивацию, формировать базовые языковые навыки. Взрослые приходят на курсы с конкретной целью – освоить язык для работы, карьерного роста, общения или решения других повседневных задач. Некоторые хотят развивать разговорный потенциал. Слушатели курсов обладают жизненным и профессиональным опытом, поэтому ожидают практической пользы от каждого занятия. Если школьникам важны игровые элементы, постепенное освоение материала, то взрослым необходима четкая связь между изучаемой темой и ее применением в жизни. Больше внимания уделяется развитию разговорной речи: аудированию, освоению выборочных речевых моделей.

Один из часто применяемых Алимой Муратовной методов – ситуативное общение. Вместо того чтобы изучать слова и правила, слушатели моделируют реальные жизненные ситуации: знакомство, собеседование, посещение врача, разговор с коллегой или получение услуг. Многие, даже зная грамматику, понимая язык, стесняются говорить на казахском из-за страха ошибиться. Поэтому главная задача – преодолеть языковой барьер, осваивая готовые речевые конструкции, которые можно сразу использовать в повседневном общении. Например, курсанты проходят языковой челлендж – используя новые слова, в сторис социальной страницы рассказывают о себе, личных мотивациях изучения ­казахского языка. Также педагог активно использует метод микрообучения, при котором материал делится на небольшие блоки – по 5–10 минут, что особенно удобно для взрослых слушателей.

За годы работы филолог вывела свою формулу результативности работы ­педагога: зачастую проблема заключается не в способностях ученика, а в том, что выбранный метод обучения не соответствует его возрасту, опыту, целям и потребностям. Один и тот же подход не может быть одинаково эффективным для всех. Сегодня слушатели языковых курсов в основном молодые люди 25–35 лет. Самой возрастной курсантке 65 лет. По словам Алимы Муратовны, искреннее желание таких слушателей выучить государственный язык, понимать и говорить на нем мотивирует ее искать новые подходы и методы работы. Всего в этом году курсы пройдут 575 жителей области.

В последние годы интерес к изучению казахского языка значительно вырос.

– Сегодня люди приходят на курсы более осознанно. Все больше граждан стремятся свободно использовать ­казахский в работе, повседневной жизни, быту, общении с коллегами и друзьями. Знание языка уже воспринимается как важная часть национальной культуры. Думаю, что эта тенденция продолжится, – считает филолог.

Тем более что обучение становится более доступным и удобным благодаря современным методикам обучения – цифровым платформам, новым образовательным проектам. Вместе с командой единомышленников, куда вошли филологи и IT-специалисты, Алима Дуйсмагамбетова также разрабатывает онлайн-курс казахского языка с использованием искусственного интеллекта.

– Современные технологии не заменят преподавателя, но могут стать его надежным помощником, – убеждена педагог. – Даже самый опытный преподаватель не может работать одновременно с сотней слушателей, учитывая разный уровень подготовки и темп каждого. ИИ позволяет решить эту проблему, помогает персонализировать обучение, адаптировать задания под каждого слушателя, автоматически проверять ответы, анализировать ошибки. Таким образом, курс будет рассчитан на любой возраст и на любой уровень владения языком.

К разработке курса команда приступила полгода назад. К сентябрю планируют запустить готовый продукт.

Педагогическая деятельность требует постоянного профессионального роста и саморазвития. В настоящее время Алима Муратовна обучается в докторантуре в региональном университете им. К. Жубанова. Тема ее докторской диссертации связана с психолингвистикой.

– Меня всегда интересовали вопросы: почему люди по-разному воспринимают информацию, как формируется речевое поведение, какие факторы влияют на выбор языков, каким образом речь отражает мышление человека, – говорит филолог. – Сегодня молодое поколение общается в многоязычной среде, активно используя новые формы коммуникаций. Эти процессы оказывают влияние на языковое сознание, речевые привычки, коммуникативные стратегии молодежи. Например, два молодых человека одинаково хорошо владеют казахским языком, но один в социальных сетях пишет на казахском, а другой – постоянно смешивает казахский, русский и английский языки. Или же человек свободно говорит на казахском в кругу друзей, а в официальной обстановке – переходит на русский язык. Почему так происходит, от чего это зависит: от семьи, окружения, личных убеждений? То есть я исследую не просто то, как говорят молодые люди, а почему говорят именно так, какие факторы влияют на языковой выбор.

На все эти вопросы Алиме Дуйсмагамбетовой ответит психолингвистика. Она поможет лучше понимать современную молодежь и ее языковое поведение, совершенствовать методику преподавания казахского языка, создавать более эффективные образовательные программы, развивать казахский язык с учетом реальных потребностей общества.