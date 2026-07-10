Ради торжества справедливости
Кулгазира Балтабаева, исполнительный директор Ассоциации выпускников КазНУ им. аль-Фараби, профессор
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента 30 июня 2026 года подчеркнул: «...У истоков нашей законодательной системы стояли многие выдающиеся государственные и общественные деятели, чьи заслуги получили признание и нашего народа, и международного сообщества». Правовой фундамент суверенитета и национальной безопасности страны вместе с коллегами закладывал депутат первого созыва Сената (1995–1999 гг.), ученый-правовед, выпускник КазНУ им. аль-Фараби Сабыр Касымов.