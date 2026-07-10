Ради торжества справедливости

Через тернии к мечте

С мечтой о защите интересов народа и справедливости Сабыр после окончания школы в 1971 году подал документы в КазГУ и подтвердил высокий уровень знаний на вступительных испытаниях. Однако он не прошел по конкурсу, но воспользовался правом претендовать на место на вечернем отделении. Вердикт комиссии казался непреклонным: «Прописки нет, не устроен на работу». Судьбу юноши из России решил ректор Умирбек Джолдасбеков, поставив на заявлении визу: «Разрешить при условии трудоустройства».

В те годы получить прописку в столице можно было исключительно через работу на производстве. И Сабыр начал ковать рабочий стаж, а ректор издал приказ о его зачислении на юридичес­кий факультет.

Совмещать работу с учебой было большим испытанием. Однако Сабыр к учебе относился самозабвенно, он даже помогал очникам писать курсовые. Сокурсники называли его Ломоносовым, а педагоги предлагали перейти на дневное отделение. Но Сабыр должен был материально поддерживать семью и помогать отцу – ветерану войны.

Через три года Сабыр стал судебным исполнителем районного суда. Коллеги оценили его лидерские качества: избрали секретарем комсомольской организации, а через два года приняли кандидатом в члены КПСС. Целеустремленность принесла плоды: в 1977 году Сабыр блестяще защитил дип­ломную работу, а профессиональный рост стремительно набирал обороты.

1986–1988 годы стали временем суровой проверки на гражданскую зрелость. Отказавшись от предложенной долж­ности заместителя министра юстиции, Сабыр выбрал учебу в Академии общест­венных наук при ЦК КПСС.

Заявленная тема диссертации – «Равноправие наций в СССР: политико-правовые проблемы» – прозвучала в стенах академии как вызов. Научный труд С. А. Касымова заложил доктринальный фундамент для политико-правовой реабилитации участников декабрьских событий. Там, где другие исследователи поддавались инерции осторожности, Касымов действовал на опережение, подняв табуированные вопросы национально-правового устройства советского государства. Однако партийная система испугалась смелых выводов автора – диссертацию не допустили к защите. Но годы учебы в Москве, тесное общение с демократами и иностранцами не прошли даром, а способствовали окончательному формированию государственно-патриотических идей и страстному желанию реализовать их в Казахстане.

Перелом произошел в середине 1990 года, когда Союз трещал по швам, а межнациональные конфликты полыхали на окраинах государства. Политбюро ЦК КПСС потребовало от Академии общественных наук предложений по расширению статуса и полномочий союзных республик. Руководство АОН тогда вспомнило и пригласило своего выпускника в Москву.

Драматическим фоном для защиты диссертации 21 января 1991 года стал кризис межнациональных отношений в угасающей сверхдержаве. В этих условиях ученый проявил гражданскую и научную смелость. Он обосновал принципы, согласно которым национальные проблемы недопустимо решать в ущерб правам человека, а подлинный суверенитет республик требует «признать право их выхода из состава СССР».

Диссертант опередил время, заявив о необходимости создания Кодекса межнациональных отношений и кодификации нормативной базы в этой сфере. Он настаивал на пересмотре союзных актов, принятии закона, гарантирующего равноправие республик при решении вопросов компетенции СССР. Более того, обосновал выделение межнационального права в особую отрасль права, закрепляющую статус, средства защиты и гарантии прав наций.

Рекомендации диссертанта легли в основу нового Союзного договора и принимались во внимание в подготовке его проекта от Казахской ССР. Неудивительно, что этот исторический документ стал приложением к диссертации. Опыт прогнозирования и государственного планирования конвертировался затем в масштабную практическую деятельность депутата Сената.

Служение Закону

Профессиональный путь С. А. Касымова – образец безупречного служения идеалам правового государства. Он стоял­ у истоков формирования ключевых институтов суверенного Казахстана. Достаточно сказать, что две концептуальные идеи ученого – о правовом статусе беженцев и реабилитации жертв политических репрессий – легли в несколько в измененном виде в основу норм Конституционного закона «О государственной независимости Республики Казахстан» от

16 декабря 1991 года. В продвижении этих судьбоносных для страны положений он получил поддержку правоведов Салыка Зиманова, Султана Сартаева и Николая Акуева.

Как судья Конституционного суда в первые годы независимости С. А. Касымов закладывал основы конституционного строительства. Будучи членом Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената, ученый принимал участие в разработке базовых законов молодой республики. Затем на протяжении 13 лет обеспечивал эффективное взаимодействие между Главой государства и высшим законодательным органом страны. Выполняя общественные обязанности, входил в состав комиссии по закрытию военных полигонов на территории республики, а также был заместителем председателя комиссии по приему в гражданство Казахстана, в которой активно отстаивал права кандасов.

Масштаб его деятельности отмечен высшим профессиональным признанием: ему присвоены почетные звания «Юрист высшей категории Республики Казахстан» и «Заслуженный деятель Казахстана».

Вклад в реабилитацию жертв репрессий

Говорят, что историю пишут историки. Но историю Справедливости пишут юристы статуса Сабыра Касымова. Он с первых дней суверенитета взял на себя сложнейшую и морально ответственную миссию – возвращение честных имен тем, кто был незаслуженно стерт из национальной памяти. Эта масштабная работа развивалась на протяжении четырех десятилетий: 1989–1990 годы – член Комиссии Президиума Верховного Совета КазССР «По окончательной оценке декабрьских (1986 г.) событий в г. Алма-Ате». 14 нояб­ря 1991 года Касымов был утвержден членом и секретарем Комиссии Президиума Верховного совета по изучению постановлений КазЦИК и Совнаркома КазАССР от 1928 и 1930 годов о конфис­кации байских хозяйств, об уголовной ответственности за противодействие конфискации и выселении крупнейшего и полуфеодального байства, по укреплению социалистического пере­устройства сельского хозяйства и борьбе с кулачеством и байством.

Данная комиссия признала постановления КазЦИК и КазСНК антинародными и приведшими к политическим репрессиям. Однако рассмотрение воп­роса не было вынесено на обсуждение Верховного совета. Предложения Касымова, как и других единомышленников, о признании вышеназванных актов недействительными с момента их принятия Президиум отклонил, мотивируя тем, что реабилитация жертв репрессий будет включена в закон. Но этого тоже не было сделано.

Следующая комиссия по инициативе сенатора Касымова была создана постановлением Сената 5 декабря 1997 года. Она занималась изучением и восстановлением исторической справедливости в отношении участников борьбы за суверенитет, а также соотечественников и их потомков, вынужденно покинувших Казахстан. Основываясь на международных актах и стандартах по проблемам ликвидации последствий колониализма, восстановления прав пострадавших, была поставлена задача – дать политико-правовую оценку акциям, носящим явно репрессивный характер тоталитарного режима в отношении народа, выявить категории, виды и жертвы репрессий, установить особенности репрессий в стране. Но в связи с тем, что депутат не был избран во второй состав Сената, комиссия в 1999 году прекратила работу.

Концептуальный разворот в политике памяти стал возможен лишь с приходом на пост Главы государства

Касым-Жомарта Токаева, провозгласившего курс на построение Справедливого Казахстана. 24 ноября 2020 года Президент подписал Указ «О Государст­венной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий». Ее членом, а также руководителем подкомиссии по методологии был С. А. Касымов. Распоряжением Премьер-министра он также возглавил Проект­ный офис Госкомиссии, координируя работу в республиканском масштабе.

Прорыв Проектного офиса

Стремясь преодолеть предвзятые подходы и односторонние оценки некоторых ученых, Касымов привлек к исследовательскому процессу политологов, юристов, философов, языковедов, религиоведов, специалистов по исторической информатике и клиомет­рике. Междисциплинарный анализ и новые теоретико-методологические подходы дали положительные результаты. И как особо отметили в Администрации Президента РК, в Проект­ный офис в качестве основного органа Госкомиссии были командированы сотрудники Генпрокуратуры, КНБ, МВД и других ведомств, что позволило координировать 32 рабочих объединения по всей стране. Руководителю Проектного офиса приходилось идти наперекор тем чиновникам, которые боялись вскрытия правды о терроре, прикрываясь грифами секретности. Там, где другие отступали перед закрытыми дверями спецхранов, Касымов находил способы их открыть. Там, где система выставляла заслоны «совершенно секретно», он действовал как таран справедливости, письменно обращаясь в самые высокие инстанции с обоснованием и перечнем фондов для рассекречивания.

Обладая авторитетом и знанием права, С. А. Касымов решительно инициировал и добился беспрецедентного рассекречивания архивов КНБ, МВД и Генеральной прокуратуры РК. Это потребовало гражданского мужества, ведь на определенных этажах власти сохранялась инерция страха перед вскрытием правды о тоталитарном прошлом. Тысячи дел карательных органов «заговорили», открыв обществу подлинную картину трагедии народа в годы «Малого Октября» и Большого террора. Он вернул историкам право на документальную память, а тысячам семей – право на правду об их предках.

Проектный офис подготовил и совместно с Институтом истории и этнологии издал 72 сборника материалов Госкомиссии под редакцией ее председателя Ерлана Карина. Мы, историки, работаем с фактами и архивами, но Касымов делает нечто большее – он дает этим фактам политико-правовую жизнь и государственное признание.

Исключительный личный вклад С. А. Касымова в процесс восстановления исторической правды получил высокую оценку – в 2023 году его подвижнический труд отмечен Благодарностью Президента Касым-Жомарта Токаева.

За каждым великим делом всегда стоит­ личность с железным характером. Однако этот характер не рождается в кабинетах – он закаляется в суровых жизненных испытаниях. Коллеги Сабыра Ахметжанулы вспоминают показательную историю из 1980-х. Молодой судья Касымов, как и многие представители его поколения, выросшие в многодетных семьях фронтовиков и рано потерявшие отцов, нес огромную ответственность за близких. Пока коллеги обедали в столовых и кафе, он в перерыв перебивался в рабочем кабинете лишь булочкой и бутылкой кефира. Каждая сэкономленная копейка отправлялась домой, чтобы поднять на ноги младших братьев.

Этот «обед судьи» стал символом его порядочности и самопожертвования. В нем было больше подлинного достоинства и патриотизма, чем в самых громких лозунгах. Человек, прошедший через жесткие самоограничения ради будущего семьи, сегодня с таким же самоотречением борется за будущее народа – за возвращение чести и достоинства каждой жертве и каждой семье. Его патриотизм замешан не на красивых словах, а на умении ставить долг и нужды других выше собственного комфорта.

Профессиональный путь и гражданская позиция С. А. Касымова стали определяющими факторами в формировании национальной политики памяти и торжества справедливости. Он ведет эту работу непрерывно около 40 лет. Для него историческая правда – это не просто термин, а ежедневный, зачастую тяжелый и самоотверженный труд.

Высокие профессиональные компетенции Сабыра Касымова сочетаются с чувством гражданской ответственности и патриотизма. Пропуская боль жертвы и пострадавшего от репрессий через собственное сердце, он своим глубоким юридическим подходом придает легитимность историческим открытиям коллег.