Степной Ушарал меняется

Перерождение

Если посмотреть на карту области Жетысу, то в самом центре Балхаш-Алакольской котловины между Джунгарским Алатау и хребтом Тарбагатай можно найти город Ушарал – административный и культурный центр Алакольского района с населением около 16 тыс. человек. И это не просто транзитная точка, где туристы пересаживаются с самолета на автобус. Это место с удивительной историей, своим характером и знаменитыми степными ветрами, дующими со стороны легендарных Джунгарских Ворот. Сегодня город, выросший из казачьей станицы Стефановской, переживает настоящее перерождение, бережно сохраняя провинциальный уют и открывая двери для больших перемен.

В 1971 году Главное управление специального строительства Министерства обороны СССР сформировало 146-й отдельный дорожно-строительный батальон и направило его на строительство в Казахстане автодороги А-7 Актогай – Дружба протяженностью 373,5 км. Строи­тельство было завершено в 1977 году. А в Стефановской тогда дислоцировалось управление бригады. В 1984 году станица получила статус города, так как здесь «осел» и 27-й гвардейский истребительный авиаполк, был построен аэродром, и новое имя – Ушарал.

Военные здесь дислоцируются и сегодня – это казахстанские формирования с прекрасной базой для службы и учений. А советская военная инфраструктура теперь служит мирным целям. Старый аэродром превратился в современный гражданский аэропорт первого класса, который после реконструкций взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек принимает прямые рейсы из Алматы, Астаны и Талдыкоргана. Благодаря этому тысячи людей со всего Казахстана быстро и недорого добираются до целебных здравниц Алаколя, а сам Ушарал стал центром туристического и логистического маршрута в сторону озера и границы с КНР.

Если поговорить с местными жителями, они скажут, что Ушарал – это прежде всего земля тружеников. На плодородных полях кипит жизнь. Город и его окрестности отчасти кормят Алакольский район, здесь успешно работают почти сотня крестьянских хозяйств и крупные агроинвесторы. Местные фермеры давно ушли от дедовских методов – на полях задействованы дождевальные машины и системы капельного орошения, позволяющие с небольшими затратами на воду выращивать сахарную свеклу и сою. Постепенно формируется и традиция объединения крестьян, мелкие хозяйства собираются в кооперативы, чтобы вместе перерабатывать молоко и мясо.

В самом городе работают пекарни, колбасные цеха, развивается сфера услуг. Причем огромную роль в этом играет местный совет деловых женщин – ушаральские предпринимательницы успевают и развивать городской общепит, и организовывать качественный сервис на побережье Алаколя в пик летнего сезона.

От центра до окраин

Но самое главное, что замечают и сами ушаральцы, и гости города, – это то, как сильно изменился вектор развития самого Ушарала.

Городские власти во главе с акимом Айдаром Абишевым приняли решение уйти от практики «красивого фасада», когда благоустраивается только центральная часть населенного пункта, а окраины остаются забытыми. Инфраструктура развивается там, где живут обычные люди, а не фотографируются в курортный сезон туристы. Самый наглядный пример – исторический район Хутор, откуда когда-то, больше века назад, и начинался первый Ушарал. Улицы Жамбыла и Курмангазы долгое время оставались без асфальта и освещения, но год назад сюда пришла тяжелая техника. Теперь здесь лежит ровный асфальт, светят современные фонари, а в планах – разбивка уютной прогулочной аллеи для местных жителей.

Масштабы работы, развернувшейся на улицах города, лучше всего понятны, наверное, в цифрах. Общая протяженность ушаральских дорог составляет чуть более 103 км, и более 70 из них отремонтированы. Улица Женис стала самым большим проектом. Строители полностью модернизировали 3,6 км дорожного полотна, на что было направлено 190 млн тенге. Улицы Бектурова, Бейбитшилик и Койшыбаевой отремонтированы единым транспортным узлом. Новый асфальт уложен на протяжении 3,8 км, а инвестиции превысили 114 млн тенге. На улице Жамбыла 2,3 км новенькой трассы, бюджет проекта – 85,7 млн тенге. На улицах Ыдырышулы и Маметовой суммарно обновили 3 км дорожного покрытия, что обошлось казне в 151 млн тенге. Уже готова документация и выделяются 60,4 млн тенге на асфальтирование отрезков улиц Момышулы, Ыдырышева и Дулепова.

На улице Кусаина, прямо возле средней школы № 1 им. А. Байтурсынова, начнется строительство современной дренажной системы. Это решит старую и болезненную городскую проблему, когда после каждого сильного ливня или весеннего таяния снега подходы к школе превращались в непреодолимые озера.

– На госэкспертизе проекты ремонта улиц Караиганова и Нурмухамбетова, – рассказывает аким Ушарала

Айдар Абишев. – Кроме того, готовится проектно-сметная документация на асфальтирование еще 20 улиц. Это позволит окончательно избавить город от оставшихся пыльных грунтовых дорог.

Мариям Ахметова, пенсионерка, с удовольствием теперь рассказывает:

– Я на нашем Хуторе прожила более сорока лет. Мы тут всегда себя чувствовали немного отрезанными от центра. Весной и осенью грязь по колено, дети со школы приходили чумазые. Пройти вечером – целое испытание: темнота, хоть глаз выколи. Когда в прошлом году к нам пригнали катки и уложили ровный, гладкий асфальт, я, честно сказать, плакала от радости. А когда зажглись новые фонари, у нас улица просто преобра­зилась. Теперь и прогуляться вечером нестрашно, и за внуков сердце не болит. Старики на лавочках шутят, что мы теперь тоже центровыми стали. Спасибо, что про окраины вспомнили не на словах, а на деле.

Чистота и зеленый наряд

Специфика Ушарала – это пронзительные ветры, приходящие из Джунгарских Ворот. Без деревьев и правильного благоустройства степной город быстро превращается в неуютное пространство. Именно поэтому республиканская экологическая программа «Таза Қазақстан» стала для райцентра общим делом. За прошлый год в городе провели около 20 больших субботников. Горожане дружно, целыми организациями и семьями, выходили на улицы, собрали и вывезли более 850 тонн скопившегося мусора. Чтобы решить извечную проблему стихийных свалок, коммунальщики дополнительно установили 100 новых мусорных контейнеров в жилых кварталах.

– В целом со сбором мусора специализированная коммунальная организация, недавно созданная в городе, справляется, – рассказывает аким Ушарала. – Воп­рос современного полигона, правда, пока открыт. Но у нас есть полигон временного хранения между Ушаралом и селом Казахстан. И также в районе выделено место для строительства нового сертифицированного полигона. Это уже областной проект, финансируемый из областного бюджета. Когда его реализуют, мы будем им пользоваться. Кстати, в городе санитарная очистка на уровне, стихийные свалки, если и обнаруживаются, сразу ликвидируются.

Преобразился и зеленый наряд Ушарала. На центральных улицах высадили 1 200 молодых саженцев. Настоящим местом притяжения стал новенький парк «Этноаул» площадью два гектара, разбитый с нуля на улице Алтынсарина. Понимая, что в засушливой степи без воды деревья не выживут, городские власти вместе со спонсорами пробили в парке три глубокие скважины для постоянного полива.

Зеленый щит создают повсюду, даже полигон временного хранения мусора на выезде из города обносят лесополосой из неприхотливого карагача, а вдоль трассы высадили сотню тополей.

Параллельно город решает жилищный вопрос и строит планы на расширение. Крупный инвестор заходит в город с проек­том строительства целого квартала из шести пятиэтажек. А в восточной части Ушарала уже тянут инженерные сети и коммуникации к 1 200 земельным участкам, отведенным под ИЖС, что позволит закрыть многолетнюю очередь на землю для местных жителей.

Здесь хочется растить детей

Город – это прежде всего люди, которые видят его изменения каждый день, выходя из своих подъездов и домов. Видят изменения и строят планы.

Ерлан Нуртазин, предприниматель в сфере пассажирских перевозок, рассуждает:

– Для меня Ушарал – это город огромных перспектив. Из глухой провинции на наших глазах он превращается в туристический хаб. Аэропорт – это наша гордость. Когда полосу отремонтировали, бизнес заработал по-новому. Гости из Алматы и Астаны прилетают довольные, сразу видят, что их встречает цивилизованный город. Посмотрите, как преобразилась центральная площадь, какие фасады красивые сделали на домах по Кабанбай-батыра. А парк «Этноаул»? Раньше ведь пустырь был, пыль стояла, а сейчас вечером там яблоку негде упасть, все с детьми гуляют. Город обретает лоск, становится чистым, ухоженным. Сюда теперь приятно приводить гостей.

А Гульнара Сейтжанова, многодетная мама, говорит о своем:

– Для любой мамы главное, чтобы ребенку было безопасно и сухо. Я невероят­но рада новости о том, что возле нашей первой школы наконец-то сделают нормальный дренаж. Сколько неудобств было после дождей, это была вечная проблема всего района. Радует, что коммунальные службы стали работать четко: мусор вывозят вовремя, новые контейнеры поставили там, где раньше горы пакетов скапливались. Город действительно чистят. Мы с мужем стоим в очереди на землю под строительство дома, и то, что в восточной части уже подводят свет и воду к участкам, дает нам уверенность, что скоро начнем строить свое семейное гнездо. Ушарал становится очень комфортным для детей, он теплый и уютный, несмотря на суровые климатические условия.

В ближайших планах городских влас­тей – сложная работа по полной реконструкции городских водозаборных сооружений и обновлению изношенных водопроводных сетей, ремонт опор освещения и обновление фасадов вдоль цент­ральной улицы Конаева. Шаг за шагом, от окраинных улочек старого Хутора до обновленной центральной площади Ушарал превращается в современный, чистый и очень душевный дом, где хочется жить, работать и растить детей.