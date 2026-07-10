Стартовал юбилейный сезон проекта «Тіл керуені»

За прошедшие годы участники «Тіл керуені» объехали практически все уголки Прииртышья и даже выезжали за пределы региона. Постепенно сформировалась собственная образовательная модель, основанная на трех взаимосвязанных направлениях – языке, культуре и внутреннем туризме.

Именно поэтому программа проекта заметно отличается от привычных языковых курсов. Помимо занятий, слушателей ждут игровые уроки, флеш-тренинги, моделирование жизненных ситуаций, психологические упражнения, экскурсии, встречи и поездки. Практически каждое мероприятие становится продолжением учебного процесса, а музей, исторический памятник или туристический маршрут – площадкой для языковой практики.

Участники десятого юбилейного сезона посетили Павлодарский областной историко-краеведческий музей ­им. Г. Потанина. Экскурсия была организована не только для знакомства с экспозицией. Ее главной задачей стало погружение слушателей в языковую среду через историю, традиции и духовные ценнос­ти казахского народа. Организаторы убеждены, что язык легче усваивается тогда, когда человек начинает связывать новые слова с конкретными событиями, предметами и впечатлениями.

Следующим этапом стала поездка в область Абай. Павлодарцы побывали в государственном историко-культурном и литературно-мемориальном музее-заповеднике «Жидебай-Бөрілі», ближе познакомились с жизнью и творчеством Абая, побывали в музее изобразительных искусств им. семьи Невзоровых. Завершилась поездка встречей с представителями управления культуры, развития языков и архивного дела Абайской области и центра обучения языкам, где стороны обменялись опытом преподавания государственного языка.

За десять лет вокруг проекта сформировалось настоящее сообщество единомышленников. Многие слушатели продолжают общаться и после окончания курсов участвуют в работе разговорного клуба «Сөйле», вместе путешествуют по Прииртышью, встречаются на культурных мероприятиях и ежегодных выездах. Благодаря этому «Тіл керуені» давно перестал быть просто образовательной программой. Для многих его участников он стал частью образа жизни, возможностью найти друзей и сохранить постоянную языковую практику.

Во многом такой подход связан с работой учебного центра «Ана тілі», который уже много лет возглавляет ­Шолпан Кинжикова. В регионе ее знают как опытного преподавателя, переводчика, автора учебных пособий и современных образовательных программ. Она является сертифицированным тренером Национального научно-практического центра «Тіл қазына» им. Ш. Шаяхметова и уже много лет последовательно развивает собственную методику преподавания казахского языка.

По ее словам, современный человек не должен зависеть только от расписания занятий. Поэтому главной задачей центра стало создание такой системы, которая позволяла бы продолжать обучение ежедневно, в любое удобное время и в любом месте. Этой идее подчинены практически все разработки центра «Ана тілі». Здесь давно отказались от представления, что изучение языка ограничивается учебником и несколькими часами в аудитории. И была создана целая образовательная экосистема, объединяющая очное обучение, цифровые технологии и самостоятельную работу.

Одной из первых таких разработок стало мобильное приложение Ana Tili, созданное в 2018 году. В его основу легла методика, построенная не вокруг грамматических правил, а вокруг жизненных ситуаций. Учебный материал разделен на тематические блоки – семья, времена года, погода, повседневное общение и другие. Каждый из них включает интерактивные задания, анимированные тренажеры, аудиоистории, музыку, прит­чи, упражнения на восприятие речи и закрепление новой лексики. Даже грамматические темы сопровождаются казахскими пословицами и поговорками, что помогает воспринимать язык как часть национальной культуры.

Продолжением этой работы стали QR-коды, которые сегодня используются в учебном процессе. Отсканировав такой код, слушатель получает мгновенный доступ к электронному учебнику и интерактивным заданиям.

Заниматься языком в любое время всем желающим помогает и сайт центра «Ана тілі». Здесь размещены тесты, практические задания, электронные учебные пособия, видеоматериалы и интерактивная обучающая игра «Ойна, ойла, үйрен!» («Играй, думай, учись!»). По сути, сайт стал платформой для непрерывного обучения, позволяющей слушателям возвращаться к материалу, проверять свои знания и самостоя­тельно совершенствовать языковые навыки уже после окончания курсов.

Разработки центра «Ана тілі» сегодня используются не только в рамках собственных образовательных проектов. Они активно применяются и при реа­лизации государственных программ по изучению казахского языка. В частности, учебные материалы, мобильное приложение Ana Tili и другие цифровые инструменты используются на бесплатных курсах для всех желающих, которые организует отдел культуры и развития языков города Павлодара. Только за первое полугодие нынешнего года обучение на этих курсах прошли или продолжают проходить 450 человек. Первый трехмесячный поток завершили 300 слушателей, сейчас занятия посещают еще 150 жителей пяти сельских населенных пунктов – Павлодарского, Мойылды, Жетекши, Атамекена и Кенжеколя. Примечательно, что в этом году бесплатные курсы впервые были организованы не только в областном центре, но и в пригородных селах. Такое решение приняли в ответ на обращения жителей, которые хотели изучать государственный язык по месту жительства. Обучение проходит в гибридном формате – очно и через платформу Zoom, а по окончании программы слушателям вручают сертификаты.