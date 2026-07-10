Стартовал юбилейный сезон проекта «Тіл керуені»

Десять лет назад мало кто мог предположить, что эксперимент, стартовавший с поездки в небольшое село Құркөл сельской зоны Аксу, превратится в проект, известный далеко за пределами области. Тогда впервые была опробована необычная для своего времени модель изучения государственного языка. Ее суть заключалась в том, чтобы вывести обучение за пределы учебного кабинета и сделать язык частью живого общения. Автором проекта является руководитель учебного центра «Ана тілі» Шолпан Кинжикова, а реализуется проект при поддержке управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области в рамках Концепции развития языковой политики РК на 2023–2029 годы.
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