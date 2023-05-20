Нетрезвую актюбинку задержали за прогулку по улице в полицейской форме

Молодую актюбинку задержали за скандальную выходку - прогулку по городу в нетрезвом виде и в полицейской форме, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Фото пресс-службы ДП Актюбинской области

9 мая на пульт 102 Центра оперативного управления полиции поступило сообщение о том, что в микрорайоне Есет батыра ходит девушка в форме сотрудника полиции в нетрезвом состоянии.

Выехавшие по указанному адресу участковые инспекторы полиции задержали 29-летнюю девушку, которая, как оказалось, не имеет никакого отношения к полиции.

На данный момент она доставлена в участковый пункт полиции для составления протокола по ст. 440 (распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), 434 (мелкое хулиганство) и по ст. 675 (незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования) КоАП РК.

Стражи порядка выясняют где девушка взяла форменное обмундирование сотрудника полиции.