Нетрезвую актюбинку задержали за прогулку по улице в полицейской форме

Скандалы
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Молодую актюбинку задержали за скандальную выходку - прогулку  по городу в нетрезвом виде и в полицейской форме, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона. 

Фото пресс-службы ДП Актюбинской области

9 мая  на пульт 102 Центра оперативного управления  полиции поступило сообщение о том, что в микрорайоне Есет батыра ходит девушка в форме сотрудника полиции в нетрезвом состоянии.

Выехавшие по указанному адресу участковые инспекторы полиции задержали  29-летнюю девушку, которая, как оказалось, не имеет никакого отношения к полиции. 

На данный момент она доставлена в участковый пункт полиции  для составления протокола по ст. 440 (распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), 434 (мелкое хулиганство) и по ст. 675  (незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования) КоАП РК. 

Стражи порядка выясняют где девушка взяла форменное обмундирование сотрудника полиции.

#скандал #Актобе

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