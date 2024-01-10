New York Times включил Алматы в список лучших туристских направлений

Издание The New York Times опубликовало традиционный список 52 мест в мире, которые стоит посетить в 2024 году, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, по версии авторитетного издания, Алматы находится в списке на 25 месте.

«Алматы, являясь крупнейшим городом Казахстана с двухмиллионным населением, производит впечатление мирного, но активного городка. Статус Алматы, как культурного центра, все более очевиден в его гастрономической жизни. Кухня «неономадов», в которой основное внимание уделяется муке, воде и мясу, представлена в гиперсовременном стиле; попробуйте ее в ресторанах. Полюбуйтесь на фрукты и орехи на Зеленом базаре, а затем сходите в большой фудмаркет, который недавно открылся в здании в стиле советского модерна», — пишет редакция.

Статья сопровождается фотографией Святого Вознесенского кафедрального собора.

«Казахстан в последние годы все чаще попадает в рейтинги мировых СМИ, и попадание в рейтинг New York Times свидетельствует о растущем интересе туристов к нашей стране», — отметил вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев.

В Минтуризма добавили, что Алматы - единственный город из региона, вошедший в этот рейтинг.

Ранее в 2017 году Казахстан был включён в этот список в преддверии выставки ЭКСПО-2017.