Незаконно находились за рубежом: пятерых детей вернули в Казахстан

Министерство просвещения РК вернуло в Казахстан пятерых несовершеннолетних граждан нашей страны, которые незаконно находились в Кыргызстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С начала 2022 года Комитет по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана вернул на родину пятерых детей. 3 девочки и 2 мальчиков незаконно находились в Кыргызстане.

"Комитет по охране прав детей проводит большую работу в интересах детей. Из Кыргызской Республики возвращено всего 5 несовершеннолетних – 3 девочки и 2 мальчиков. В первом случае девочка 2011 года рождения незаконно находилась в Панфиловском районе Кыргызстана. По имеющейся информации, мать ребенка выехала в соседнее государство и передала без оформления соответствующих документов на воспитание свою дочь посторонним лицам. Ребенка вернули в Казахстан по обращению близкого родственника", – сообщил вице-министр Гани Бейсембаев.

Он отметил, что также в городе Бишкеке находились сестра с братом 2009 и 2011 годов рождения. Обращение о необходимости репатриации детей поступило через государственные органы Казахстана и Кыргызстана.

"Еще один случай – родные брат с сестрой 2010 и 2015 годов рождения оказались в районе Кара-Суй Ошской области Кыргызстана. Дети незаконно находились у родственников и были возвращены на родину по обращению матери", – дополнил Бейсембаев.

Все несовершеннолетние в ходе проведенных мероприятий были доставлены в Центр поддержки детей города Алматы. В настоящее время ведется работа по передаче детей родственникам в соответствии с действующим законодательством Казахстана.

Комитет по охране прав детей согласно Соглашению о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств оказывает содействие в вопросах возвращения несовершеннолетних детей в государства их постоянного проживания по заявлению родителей или законных представителей. Данная работа в дальнейшем будет продолжена при поступлении заявлений со стороны граждан Республики Казахстан