Незаконную махинацию с земельными участками пресекли в Шымкенте

Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Сумма ущерба государству составила более 50 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы КНБ, вступил в законную силу приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента в отношении двух бывших работников местного филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 206 и частью 4 статьи 190 УК РК «Мошенничество» и были приговорены к 5 годам лишения свободы условно, а также лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет.

«Следствие установило, что осужденные граждане неправомерно осуществляли перемещение и изменение границ земельных участков в Шымкенте путем модификации информации в Автоматизированной информационной системе государственного земельного кадастра», – говорится в официальном сообщении.

В общей сложности ущерб государству от их преступной деятельности составил более 50 млн тенге.

#КНБ #Шымкент #земля #участки #махинация

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