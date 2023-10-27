Ни дня без медалей

Вчера очередную – уже шес­тую золотую медаль – принес нам Дастан Мукашбеков, который стал чемпионом в паралегкой атлетике (метание ядра). Он забросил свой снаряд на 15,74 м. Стоит отметить, что в этой же категории еще один казахстанец Иван Зелезняк завоевал бронзовую медаль с результатом 12,39 м, а второе место досталось спортсмену из ОАЭ.

Мы уже сообщали о первых двух золотых наградах, но при этом не упоминали имена еще трех чемпионов Азиатских игр. Итак, на высшую ступень пьедестала почета также поднимались парадзюдоисты Ергали Шамей и Олжас Оразалыулы, а также парапловец Нурдаулет Жумагали.

Стоит отметить, что в финале соревнований у дзюдоистов в весовой категории до 73 кг (класс J1 – незрячие спортсмены) в схватке за «золото» сошлись сразу два представителя Казахстана – Ергали Шамей и Асылан Нурдаулетов. В итоге победу с иппоном одержал Шамей, который и стал чемпионом параигр, а Нурдаулетову досталось «серебро». Кстати, Ергали является чемпионом мира 2022 года и победителем чемпионата Азии-2023 по парадзюдо.

В свою очередь Олжас Оразалыулы в весовой категории до 73 кг встречался с Ферузом Сайидовым из Узбекистана. Схватка завершилась в пользу казахстанца, который стал четвертым по счету нашим соотечественником с золотой ме­далью на летней Азиаде для параатлетов.

А вот Нурдаулет Жумагали принес пятое «золото» в копилку сборной, победив в финальном заплыве на 100 м со временем 1 минута 5,92 секунды. Вторым финишировал представитель Узбекистана Фирдасбек Мусабеков, а «бронзу» здесь завоевал еще один казахстанец Нурали Советканов.

На сегодня у Казахстана уже 36 медалей – 6 золотых, 11 серебряных и 19 бронзовых. В общекомандном зачете наша сборная занимает 10-е место, а тройку лидеров составляют нацио­нальные команды Китая, Ирана и Японии.