Ни дня без медалей

Спорт
845
Аскар Бейсенбаев

Казахстанские спортсмены на Азиатских параиграх в Китае завоевали уже 36 медалей.

фото Минтуризма и спорта

Вчера очередную – уже шес­тую золотую медаль – принес нам Дастан Мукашбеков, который стал чемпионом в паралегкой атлетике (метание ядра). Он забросил свой снаряд на 15,74 м. Стоит отметить, что в этой же категории еще один казахстанец Иван Зелезняк завоевал бронзовую медаль с результатом 12,39 м, а второе место досталось спортсмену из ОАЭ.

Мы уже сообщали о первых двух золотых наградах, но при этом не упоминали имена еще трех чемпионов Азиатских игр. Итак, на высшую ступень пьедестала почета также поднимались парадзюдоисты Ергали Шамей и Олжас Оразалыулы, а также парапловец Нурдаулет Жумагали.

Стоит отметить, что в финале соревнований у дзюдоистов в весовой категории до 73 кг (класс J1 – незрячие спортсмены) в схватке за «золото» сошлись сразу два представителя Казахстана – Ергали Шамей и Асылан Нурдаулетов. В итоге победу с иппоном одержал Шамей, который и стал чемпионом параигр, а Нурдаулетову досталось «серебро». Кстати, Ергали является чемпионом мира 2022 года и победителем чемпионата Азии-2023 по парадзюдо.

В свою очередь Олжас Оразалыулы в весовой категории до 73 кг встречался с Ферузом Сайидовым из Узбекистана. Схватка завершилась в пользу казахстанца, который стал четвертым по счету нашим соотечественником с золотой ме­далью на летней Азиаде для параатлетов.

А вот Нурдаулет Жумагали принес пятое «золото» в копилку сборной, победив в финальном заплыве на 100 м со временем 1 минута 5,92 секунды. Вторым финишировал представитель Узбекистана Фирдасбек Мусабеков, а «бронзу» здесь завоевал еще один казахстанец Нурали Советканов.

На сегодня у Казахстана уже 36 медалей – 6 золотых, 11 серебряных и 19 бронзовых. В общекомандном зачете наша сборная занимает 10-е место, а тройку лидеров составляют нацио­нальные команды Китая, Ирана и Японии.

#Спорт #Ханчжоу #спортсмены #паразиада

Популярное

Все
Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-замминистра иностранных дел Кунадзе
Казахстан пятый в мире по дешевизне бензина
Боевики ХАМАС освободили двух американских заложниц
Еще один российский теннисист хочет выступать за Казахстан
В развитие каких регионов Казахстан вкладывает больше всего денег?
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
В Астане поэтапно построят 60 государственных детсадов
«Барыс» прервал неудачную серию в КХЛ
Жанибеку Алимханулы нашли соперника с рекордом 42-0
Казахстан и Испания будут совместно бороться против торговли людьми
Задержан экс-министр юстиции Казахстана – Антикор
Назначены замгенпрокурора и глава комитета по возврату активов РК
Строительство железной дороги в Афганистане возобновила казахстанская компания
Сваебойная установка рухнула на авто при строительстве Астана LRT
Канье Уэст отказался участвовать в выборах президента США
Айбек Нурахметов возглавил службу международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры
В Академии гражданской авиации могут внедрить европейские стандарты обучения
Большинство погибших при землетрясении в Афганистане – женщины
ЖД-станции Нур-Султан, Узень и Уральск переименуют
Казахстанская гумпомощь прибыла в афганскую провинцию Балх
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Все для счастливых пенсионеров
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара

Читайте также

Нурдаулет Жумагали стал двукратным чемпионом Азиатских пара…
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Казахстан завоевал серебро по волейболу сидя на Азиатских п…
Игры номадов многогранны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]