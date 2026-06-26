Ни грамма химии

В контексте реализации государственной политики по сохранению историко-культурного наследия особый интерес представляют инициативы жителей Казахстана по ревитализации старинных промыслов. Ярким примером служит ремесленное искусство мыловарения по настоящим старинным рецептам из природных ингредиентов жительницы города Саркан Алтын Сламкожакызы. Вернувшись на историческую родину из КНР, женщина открыла небольшую швейную мастерскую и восстановила уникальную, веками выверенную технологию кочевого мыловарения.

Для кочевой цивилизации ремесленничество никогда не ограничивалось чисто утилитарной функцией, являясь важной час­тью нематериального наследия. В семье Алтын Сламкожакызы секреты изготовления экологи­чески чистого мыла передавались по женской линии из поколения в поколение, что позволило сохранить аутентичный рецепт в первозданном виде.

– Этот промысел – истори­ческая память нашей семьи, – отмечает Алтын Сламкожакызы. – Еще моя мама варила в Китае настоящее, без грамма химии, мыло, а она переняла эти знания у своих предков.

Несмотря на то, что сейчас на рынке Казахстана сотни тысяч образцов мыла, которое можно купить всегда, у Алтын есть свои покупатели. Хотя большой брусок ее домашнего мыла стоит три с половиной тысячи тенге. Спрос обусловлен гипоаллергенностью продукта, к нашей героине регулярно обращаются люди с дерматологическими проблемами и молодые матери.

– Воссоздание продукта «с нуля» в домашних условиях – процесс трудоемкий, требую­щий строгого соблюдения канонов, – отмечает Алтын. – Но для меня принципиально важно сохранить эту преемственность.

Секрет успеха Алтын Сламкожакызы кроется в абсолютной аутентичности процесса. В строго определенный сезон Алтын вместе с членами семьи отправляется в предгорья и лощины для сбора целебных трав и кустарников. Мастерица признается, что не знает их академических научных названий – в ее памяти живут лишь емкие народные ориентиры. Она с детства безошибочно определяет нужные растения визуально и по запаху, зная, где их искать – в сырой низине или на залитом солнцем склоне.

Удивительно, но принеся соб­ранный урожай на подворье, женщина его… сжигает.

– Да, основа нашего мыла – это зола, – поясняет Алтын Сламкожакызы. – Но обычная древесная зола из печи здесь не подойдет, нужен строго определенный состав растений, чтобы мыло сделать полезным.

Полученный пепел заливают водой и долго кипятят для получения концентрированного щелока. Его готовность проверяется обычно старинным народным методом – жидкость считается идеальной, если в ней всплывает сырое куриное яйцо. Параллельно на медленном огне вытапливается бараний жир, который тщательно процеживается от шкварок.

Затем наступает самый ответственный этап – соединение компонентов. Теплый щелок тонкой струйкой вливается в растопленный жир. Масса варится несколько часов при непрерывном помешивании. Когда смесь превращается в густую тягучую пасту, в котел бросают крупную соль – благодаря этому процессу чистое мыльное ядро отделяется от лишней жидкости и всплывает на поверхность. Готовую массу разливают по формам, после чего мыло еще две недели «созревает» на свежем воздухе для завершения всех хими­ческих реакций.

– Когда ко мне приходят люди за мылом, я уверена, что сделано оно правильно, принесет пользу и, возможно, даже кого-то исцелит, например, от кожного зуда, – говорит наша героиня.

Исторический контекст мыловарения указывает на то, что это искусство существовало во многих древних цивилизациях. А в условиях кочевой жизни мыло становилось и продуктом, связанным с развитием быта и навыков гигиены, и важным элементом культуры, олицетворяющим связь с природой. Все для изготовления натурального мыла есть в окружающем мире. И работа Алтын Сламкожакызы – это даже не бизнес, учитывая, сколько сил и времени уходит на изготовление товара, это больше культурная миссия. Возрождая старинное мыловарение, она передает будущим поколениям знания предков.