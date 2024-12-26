«Никаких неврологических дефицитов нет»: врач рассказал о самочувствии учителя из Семея

Корреспондент Kazpravda.kz связался с хирургом Назарбеком Омаровым, который провел операцию учителю после падения с ёлки в Семее

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации медика, 31-летний мужчина поступил в течение часа после получения травмы. Ему сделали КТ головы, грудной клетки.

Как рассказал врач, выявлена ЧМТ с кровоизлиянием в субдуральное пространство головного мозга.

«Экстренно было выполнено оперативное лечение, безотлагательно оказана первая помощь. Сразу после операции пациент пришел в себя, находился в полном сознании, ориентирован, никаких неврологических дефицитов нет, глотает, разговаривает, ходит, держит. Буквально через 2 дня он уже находился в состоянии средней степени и его подняли в общую палату. Сейчас свободно передвигается», – рассказал врач.

Хирург добавил, что пациент будет находиться под наблюдением до полного выздоровления, до снятия швов, и далее по месту жительства будет под наблюдением врача-невропатолога.

Напомним, в минувшие выходные в соцсетях разлетелась новость о том, что в Семее учителей заставили оформлять новогоднюю елку. В итоге, один педагог упал с высоты 5 метров и, получив серьезные травмы, был госпитализирован. Министр просвещения Гани Бейсембаев взял инцидент под свой контроль.

По мнению депутата Асхата Аймагамбетова, необходимо привлечь виновных к ответственности.